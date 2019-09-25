По словам врача, опасен не хлор, а хлорамины. А они, по словам врача, есть во всех публичных бассейнах.
"Хлор в тех количествах, в которых его используют, неопасен", – сказала врач ЗАО Tavo klinika Рута Мацюлявичене, но прибавила, что опасность представляет большое количество хлора или его соединения, которые есть во всех публичных бассейнах.
"Когда у людей краснеют глаза после бассейна, они думают, что это из-за большого количества хлора, но на самом деле это значит, что хлора мало, поэтому образуются хлорамины, которые раздражают глаза, другую слизистую, кожу, – сказала врач. – Люди не видят разницы между хлором и хлораминами".
Что происходит, если хлора мало? "Могут развиваться разные бактерии, грибки, – сказала она. – Некоторые бактерии очень живучи".
"Обычно наши пациенты заражаются в теплых странах, где купаются в бассейнах, криптоспоридиями, которые вызывают понос, длящийся неделями. Две-три недели наблюдается жидкий стул с примесями крови", – сказала Мацюлявичене. По ее словам, есть еще одна опасная бактерия, вызывающая наружный отит (ухо пловца), она долго держится даже в тех бассейнах, которые хорошо чистят.
"Она вызывает воспаление наружных ушных каналов, которое сложно поддается лечению и может повторяться годами", – рассказала врач.
"Хлорамины - это результат реакции хлора с белком: с потом, мочой, кремами и т.д.", – сказала врач.
По ее словам, люди неверно реагируют на сильный запах хлора. "Когда люди чувствуют запах хлора, они думают, что в бассейне его слишком много, но на самом деле все иначе, – заметила специалист. – Нормальная концентрация хлора дает приятный запах чистоты. На самом деле хлор не воняет. Если пахнет - это запах хлораминов".
"Поэтому, если чувствуется сильный запах хлора, то велика вероятность, что бассейн давно не чистили, что в нем большая концентрация мочи и других белковых веществ, в результате реакции с которыми образуются хлорамины", – сказала врач.
Мацюлявичене сказала, что большое количество хлора также вредно.
"Хлор раздражает органы дыхания, через них резорбируется в кровь и образуются токсины, тогда возможно отравление, – сказала врач. – Пары хлора ядовиты".
Признаки отравления хлором - раздражения дыхательных путей, тошнота, слабость, нарушение сердечной деятельности. Последствия такого отравления зависят от силы отравления.
На вопрос, можно ли посещать публичные бассейны, врач сказала, что чистых нет, нужен свой бассейн, в который будут ходить только те, кто точно не будет мочиться в воде и будет принимать душ перед тем, как пойти в бассейн.
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