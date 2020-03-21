Врач Морозовас: установленные случаи коронавируса надо помножить на десять

"Меня не злит то, что я могу заболеть. Заболеть могут все врачи. Меня злит, что об этом я узнаю спустя неделю, когда я сам уже могу представлять опасность, – подчеркнул собеседник, рассказав, что информацию о заболевшем коллеге он получил только в пятницу после того, как проконсультировал последнего пациента. – Это значит, что неделю мы работали, не располагая информацией, и люди, с которыми мы контактировали, находятся в зоне риска".

По словам Морозоваса, неизвестно, не заразился ли кто-нибудь из врачей уже неделю назад, когда заболел первый семейный врач, который рассказал Delfi, что принимал пациентов несколько дней, несмотря на то, что тогда уже болел. Среди его пациентов были и дети.

"Нас должны были изолировать с 12 марта, и коллегу проверить должны были на прошлой неделе, когда ему стало плохо, а проверили только вчера. Мы бы неделю не ходили на работу и никого не подвергали бы риску. Но анализ не был сделан только потому, что врач никуда не уезжал. Это показывает, что в ситуации не ориентируются, не располагают эпидемиологическими данными", – возмущался собеседник.

Врач сказал Delfi, что врачи с начала месяца говорили, что ждет тяжелый период, надо готовиться. В начале марта говорили, что не хватает защитной одежды, масок, не проводят учения на случай пандемии, не корректировали поток врачей – на работу ходили все. Кроме того, по его словам, с самого начала не обеспечили необходимое тестирование тех, кто мог заразиться.

По его словам, решение не проверять не только врачей, но и других людей, которые контактируют с людьми, но сами не выезжали из страны - неправильно. Этих людей, по его мнению, надо проверять, даже если нет каких-то клинических показаний, ведь у них много контактов.

"Мы должны проверять всех пациентов с симптомами, напоминающими симптомы гриппа. Да, это больше расходов, но что у нас сейчас? Сейчас одна за другой закрываются больницы, разные центры. Хорошо, что информация пришла в пятницу, в выходные наш центр закроют на дезинфекцию. Но я не знаю, кто в понедельник придет на работу, ведь все мы в самоизоляции. Думаю, сейчас будут выходить из строя медучреждения одно за другим. И не только потому, что нет защиты, не проведены курсы для врачей, но и потому что не останавливали поток, не разрешили проверять людей, у которых могла быть инфекция", – сказал врач.

По его словам, людей, которые контактируют с другими людьми, надо проверять постоянно, и неважно, врачи это или полицейские.

"Если есть контакты, должны проводить расследование. В идеале – каждые 5 дней, раз в неделю, чем раньше будет выявлена инфекция, тем больше шансов ее контролировать", – сказал собеседник.

По его словам, вскоре в Литве закончатся реагенты, и настанет тот день, когда не установят ни один случай. И это показывает, что Литва опаздывает как минимум на две недели.

"Мы давно должны были закрыть аэропорты, запретить людям уезжать. Ведь это полный идиотизм, когда разрешают хору ехать в Рим, ведь плохо в Северной Италии, а в Риме еще ничего нет. А прилетают, выясняется, что и в Риме все плохо. Или видим политиков, которые, взявшись за руки, скандируют на арене "Жальгирис", "Жальгирис", когда уже понятно, что не нужны эти матчи, надо остановить массовые мероприятия. Когда в школах ярмарки Казюкаса запрещают, а в городе она проходит, туда приезжают те же латыши, у которых зарегистрировано намного больше случаев, чем в Литве. И мы говорим, что все делаем своевременно? Нет, в каждом шаге опаздываем на 2 недели", – сказал врач.

В субботу стало известно о почти 70 случаях заражения, но, Морозовас говорит, что эта статистика неверна.

"Как минимум в 10 раз больше, а скорее всего, еще больше. Уже давно эти показатели ясны, но людей, которые с этим работают, заставляют молчать. Я не уверен, что после того, что я сказал, меня оставят на работе в университетской больнице поскольку нам ничего нельзя говорить, нельзя комментировать ситуацию", – не скрывал врач, заметив, что количество зафиксированных случаев каждый день растет в 1,5 раза.

Врач сказал, что не понимает, почему не принимают помощь частного бизнеса.

"Насколько я знаю, несколько частных лабораторий могут делать эти анализы. Я думаю, тут кроется желание делать все самому. Я считаю, это вопрос абсолютного эго, – удивлялся врач, подчеркнув, что не понимает, почему ситуацией управляет не врач, не военный врач, а политик. – У нас есть специалисты быстрого реагирования, которые знают, как быть в подобной ситуации".

По словам Морозоваса, надо признать, что государственная медицина не способна справиться с этим кризисом и принять помощь частных компаний, которые говорят, что могут делиться аппаратурой, покупать реагенты и делать анализы каждый день.

"Даже в данный момент, я нахожусь в изоляции, жилье мне предоставил не муниципалитет, куда я обращался за помощью. Я звонил по нескольким номерам, пока не узнал, что мне помочь никто не может. Представители бизнеса нашли мне жилье за 15 минут, бесплатно, безвозмездно, спасибо Ругиле и Аугусте. Я поэтому не понимаю, почему государство не может принять помощь этих людей, которые ничего не требуют взамен?" – удивлялся собеседник.