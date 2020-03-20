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В Литве распространяется коронавирус. 20 марта о самоизоляции сообщил врач, профессор Витаутас Касюлявичюс. Он принял такое решение, потому что у его коллеги установили COVID-19.
Vytautas Kasiulevičius
Vytautas Kasiulevičius
© DELFI / Tomas Vinickas

Профессор написал на своей странице в фейсбуке, что его коллега за границу не ездил, не ездили за границу и члены его семьи.

"Вы так много внимания на пресс-конференции уделили тому, что пациентов не надо проверять, а сейчас послушайте меня", – обратился Касюлявичюс к министру здравоохранения.

Профессор акцентировал, что сейчас пока нет воспаления легких, не разрешают проверять пациента на коронавирус, поэтому врачам стоит немало усилий вытребовать проведение теста.

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"С сегодняшнего дня я и мои коллеги находимся в самоизоляции, поскольку у нас был контакт. Я очень хочу, чтобы мой коллега, один из моих учеников, выздоровел. Я его не сумел защитить, поскольку не смог убедить вас проверять как можно больше жителей Литвы", – сожалел Касюлявичюс.

Он подчеркнул, что звонил по номеру 1808. Ему сказали, что надо ждать, когда поднимется температура, поскольку он не был в Италии.

"Будем ждать, не успели добиться проверки врачей. Жаль", – сказал он.

ru.DELFI.lt
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