В интервью DELFI Даубарас рассказал об условиях работы медицинского персонала в Скандинавии и выразил сожаление, что положение врачей в Литве не улучшилось.

По его мнению, ситуация изменится только тогда, когда врачи выйдут на улицы.

Хирург Даубарас покинул Литву в феврале 2010 года. До этого он работал в Каунасской клинической больнице, Литовском университете медицинских наук и трех других учреждениях.

"Я уезжал после кризиса 2008 года, когда ситуация в стране изменилась. Я работал в пяти местах, зарабатывал, но у меня не было свободного времени, а уехал, получив хорошее предложение", - говорит Даубарас.

Сначала он отправился в Данию, где уже работали его друзья детства. По прибытии в больницу городка Тистед в Северной Дании, Даубарас здесь обнаружил 14 литовских врачей. Когда он пришел на собеседование, то его в тот же день спросили, когда он может начать работу.

Даубарас на тот момент не говорил по-датски, но это не было препятствием: когда датчанам нужны доктора, они создают хорошие условия и заботятся о персонале. Датскому языку его учил учитель прямо в больнице, кроме того, два раза в неделю он посещал курсы в языковой школе. Все это было бесплатно.

Литовцу необходимо было изучить не только язык и компьютерную систему больницы, но и медицинские предметы - например, научиться выполнять эндоскопию. В Литве это делает специалист этой области, в Дании - сами хирурги.

В Дании Даубарас провел три с половиной года.

Работает полный рабочий день, а полгода свободен

Virmantas Daubaras © DELFI / Mindaugas Jackevičius





Когда иракский коллега литовца отправился в Норвегию и начал расхваливать тамошние природу и условия работы, Даубарас начал рассматривать возможность испытать норвежскую систему здравоохранения. Кроме того, датский и норвежский языки очень похожи. Литовец нашел объявление, что в больнице Тронхейма нужен временный работник на три месяца. Больницу Оркангера, где он должен был работать, возглавляет литовский хирург.

"Я приехал, мы подружились. Руководитель отдела - один из первых вильнюсцев, который уехал работать в Норвегию. Я работаю здесь ровно девять месяцев и доволен всем в своей работе - высокой активностью, широким спектром операций на брюшной полости, трудолюбивой и искренней командой. И все это в маленькой больнице, здесь платили за сверхурочную работу, но было мало свободных дней, чтобы можно было ехать домой в Литву", - рассказал собеседник, которому спустя некоторое время было предложено перейти в больницу Телемарк в Нотодене.

Здесь Даубарас работает с еще одним литовским хирургом.

"Хорошие условия, не нужно беспокоиться о недостатке в чем-либо, если вы хотите попробовать что-то новое, если вам нужны специальные инструменты, средства, то ты говоришь и все будет. Никто ничего не говорит и по поводу требуемых анализов. Сотрудники обычно имеют от трех до семи недель свободных дней плюс пять недель отпуска, а мой график особенный - у меня почти полгода свободные. Это результат активной работы и дежурств. Я работаю 107% нагрузки, и созданы, вероятно, одни из лучших условий в нашей больнице", - рассказал врач, чей рабочий день длится с 8 до 15.30 ч.

Удивляет объем работы санитарок

В Норвегии, как и во всей Скандинавии, условия работы зависят от того, насколько высока потребность в работнике. Стандартные условия - базовая заработная плата с небольшими различиями в зависимости от больницы - одинаковые для всех, работаешь ли ты в центральной или районной больнице. Тем временем, дополнительные выплаты в зависимости от научной степени, активности, расходов на поездки и проживание, график работы и сверхурочные, а также дежурства согласовываются с работодателем при трудоуствройстве.

"Семейным врачам платят самые высокие зарплаты. Они получают за каждую выполняемую работу - за анализ крови, любое вмешательство, отправку анализов. Тем временем, зарплаты семейных врачей в Литве одни из самых низких", - поясняет Даубарас.

В Норвегии имеется большое количество вспомогательного персонала — санитарок и помощниц. Иногда литовцу кажется, что их больше в отделении, чем пациентов. Например, нагрузка медсестры составляет 6-8 пациентов, в отделении интенсивной терапии одна медсестра обычно обслуживает одного пациента, и у всех есть помощники. Тем временем, в Литве на 40 пациентов приходилось 2 медсестры и одна помощница.

Благодаря гибкому графику работы Даубарас ежемесячно приезжает в Литву. Обычно он работает две или три недели в месяц. График работы составляется на год вперед, поэтому его легко планировать.