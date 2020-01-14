Согласно предварительным данным на 1 января этого года в Литве проживали 2 млн 794,3 тыс. постоянных жителей – это на 145 человек больше, чем год назад.

Департамент отмечает, что население в Литве выросло впервые за 28 лет. Последний рост числа постоянных жителей страны фиксировался в 1991 году.

Рост населения определило то, что в 2019 году на 10,8 тыс. человек больше прибыли в Литву, чем уехали. Более половины иммигрировавших являются гражданами Литвы.

Рождаемость по-прежнему остается ниже смертности – скончалось на 10,7 тыс. людей больше, чем родилось младенцев.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал BNS, что растущая иммиграция в Литву была обусловлена экономическими причинами – это растущие зарплаты, увеличение инвестиций и "возможностей реализовать свой потенциал в Литве".

"Поэтому ускорилась как реэмиграция граждан Литвы, так и иммиграция в Литву из третьих стран", – утверждает экономист.

В 2018 году население Литвы сократилось на 14,9 тысяч.