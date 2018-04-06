В Литве увидеть полный скелет этого вымершего животного можно увидеть впервые. Он был обнаружен на острове Котельный – самом большом острове группы островов Анжу, в России.
Это самое северное место, где был обнаружен скелет мамонта. Скелет обнаружили во время экспедиции В.Ф.Юзефовича и Юрия Чумакина в августе 2003 г. Считают, что ему около 40 000 лет.
Шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius) с острова Котельный составляет 3,1 м в высоту, 5 м в длину и весит 595 кг. Это скелет взрослого самца 45–50 лет, его бивни достигают 4 м в длину и весят 65 кг. Живой мамонт весил около 7 тонн.
Скелет все желающие могут увидеть в Геологическом музее (ул. М.К.Чурлёнё 21/27, Вильнюс). Экскурсии будут проводить с 9 апреля по 20 июня в понедельник–четверг в 10–18 ч., Однако необходима регистрация по эл. почте eugenija.rudnickaite@gf.vu.lt.
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