Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление

Это может произойти, если Калининградской области удастся успешно осуществить проект "электронной визы", который позволит дешево и быстро получить визу. С 1 по 4 июля в экспериментальный период такой возможностью воспользовались 2000 человек. Такие данные порталу eadaily.com назвала министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям области Алла Иванова. Эта бесплатная виза действует 30 дней и позволяет находиться на территории области не дольше 8 дней.

"Электронные визы в Калининградскую область становятся популярными. Это особенно удобно для жителей приграничных районов, например, клайпедчан. Калининград интересен не только своей архитектурой, но и возможностью привезти товары, не только отдохнуть на море", – сказал Пятрас Чепкаускас, представитель компании Pricer.lt.

Он сказал, что цены не сравнивал, но, к примеру, набор Lego, там стоит 6 евро, а у нас 10. Калининград интересен для покупателей промтоваров, поскольку это практически беспошлинная зона.

"Что касается ценовой политики, по сравнению с Литвой, бытовая техника там как без НДС, как и одежда, другие мелочи. Кроме того, есть немало российских производителей, которые прячутся под европейскими брендами", – сказал эксперт.

Что касается самой России, несмотря на то, что в глубинке этой страны людям живется нелегко, доходы их снижаются, но на Калининградскую область это не распространяется. Сюда переезжает немало людей из северных регионов. Это люди с большими пенсиями. Калининград привлекателен как замена Европы, а сама оттуда недалеко.

Чепкаускас рассказал и о секрете низких цен в Калининграде – это частично беспошлинная зона – там возможна торговля без НДС, или с частичным НДС. Индивидуальные предприниматели привозят товары из-за границы и продают из без НДС. Компании платят часть НДС со своей наценки. Значит технически этот регион может стать одним из направлений шоппинг-туризма из Литвы.

Похожая система действует и в Литве – она привлекает покупателей из Беларуси, которые на границе могут вернуть НДС.

В прошлом году литовцы истратили в Польше на 5% больше, чем в 2017 г., эта сумма увеличилась до 366 млн. евро. Об это сообщил портал 15min.lt.

Жители Литвы в прошлом году ездили в Польшу 5,7 млн. раз. В последнем квартале года в среднем один турист оставил там 120 евро. В Польше шоппинг-туристы покупают строительные материалы, бытовую технику, товары домашнего обихода, запчасти для автомобилей. Еще 11,9% тратят на продукты и 2% - на алкоголь.