Министерство сельского хозяйства Литвы намерено завершить процесс возврата земли в Районах в этом году, а в городах – до 2020 года, но есть опасения, что это невозможно не только из- за медленного формирования участков в некоторых городах, но и из-за пассивности жителей.

Около 6170 жителей все еще ждет восстановления собственности на 8,95 тысяч га земли в сельской местности и 6400 – на 3,52 тысяч га в городах, из них в 3500 случаях возврат земли невозможен из-за бездеятельности самих граждан. Этих людей приглашают выбрать участок, но они не приезжают, а, приехав, без причины не выбирают участок. Часть этих людей покинула Литву или изменила место жительства, не известны их адреса или адреса их наследников, часть – умерли и их наследники неизвестны, бывают случаи, когда жители даже не указывают, где хотели бы получить землю.

Все это тормозит процесс, поэтому изменение закона, которое в первом чтении 22 марта в первом чтении принял парламент, должно помочь ускорить этот процесс в Литве.

По словам министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса, возможность выплатить компенсацию за землю облегчит этот процесс.

"Если после получения информации гражданин не укажет или не уточнит место, где хотел бы получить землю, не приезжает выбирать участок или, приехав, не выбирает его, то ему компенсируют землю деньгами", – сказал министр.

Такие же компенсации ждут людей, которые претендуют на землю в городах, если в городе не хватает участков и жители не указывают, где они хотели бы получить землю вместо городской.