«Возвращение имён» — международная гражданская акция памяти жертв политических репрессий, организуемая международным правозащитным и просветительским обществом «Мемориал».

В этом году акция впервые пройдет в Вильнюсе, у памятника рядом с Музеем жертв геноцида.

"Работать над списками было тяжело психологически, столько разных имён, расстрелянные разного возраста - от 19 до 75 лет. От дворников и уборщиц до председателей колхоза. Украинцы, литовцы, белорусы, поляки, русские... Каждый человек важен, каждая судьба. Расстреляны были многие, слишком многие, без разбору. И это общая боль. Нам кажется важным показать это, и вернуть имена, сделать эту память публичной", - рассказывает в интервью DELFI один из организаторов акции Анна Антонова.

Акция традиционно проводится в канун Дня памяти жертв политических репрессий (30 октября). В этот день горожане, сменяя друг друга, зачитывают имена, безвинно расстрелянных в годы советской власти. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или отсутствия репрессированных родственников.

"В Москве люди читают по одному имени, стоят в очереди около двух часов, но там акция уже 10 лет проводится. В Вильнюсе мы проводим её первый раз, длится она будет час, мы планируем прочитать примерно 300 имён, мы подготовили списки как на русском, так и на литовском языках. Ждём всех неравнодушных людей, кто хочет участвовать в акции", - говорит А.Антонова.

Акция пройдет следующим образом: каждый участник получит от организаторов небольшой список с именами жертв репрессий и свечу, затем участники по очереди зачитают имена из своих списков и поставят свечи к памятнику.

"Мы просим воздержаться от любой политической символики и политических заявлений - это акция памяти, и она не должна стать местом раздора", - обращаются организаторы.

В общей сложности в 1941 - 1953 гг. от советской власти пострадало 131 600 жителей Литвы.

29 октября 2007 в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла первая акция «Возвращение имён». В этом году акция пройдет в 48 городах мира, среди которых столицы США, Чехии, Польши, Латвии и в первый раз - в столице Литвы.