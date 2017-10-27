29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, уже в десятый раз общество "Мемориал" проводит акцию «Возвращение имен». В этом году акция впервые пройдет в Вильнюсе.
Фото организаторов

«Возвращение имён» — международная гражданская акция памяти жертв политических репрессий, организуемая международным правозащитным и просветительским обществом «Мемориал».

В этом году акция впервые пройдет в Вильнюсе, у памятника рядом с Музеем жертв геноцида.

"Работать над списками было тяжело психологически, столько разных имён, расстрелянные разного возраста - от 19 до 75 лет. От дворников и уборщиц до председателей колхоза. Украинцы, литовцы, белорусы, поляки, русские... Каждый человек важен, каждая судьба. Расстреляны были многие, слишком многие, без разбору. И это общая боль. Нам кажется важным показать это, и вернуть имена, сделать эту память публичной", - рассказывает в интервью DELFI один из организаторов акции Анна Антонова.

Статьи по теме:
Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же  (382)
Томский поляк переедет в Литву: нам дорога память о литовских ссыльных  (165)

Акция традиционно проводится в канун Дня памяти жертв политических репрессий (30 октября). В этот день горожане, сменяя друг друга, зачитывают имена, безвинно расстрелянных в годы советской власти. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или отсутствия репрессированных родственников.

"В Москве люди читают по одному имени, стоят в очереди около двух часов, но там акция уже 10 лет проводится. В Вильнюсе мы проводим её первый раз, длится она будет час, мы планируем прочитать примерно 300 имён, мы подготовили списки как на русском, так и на литовском языках. Ждём всех неравнодушных людей, кто хочет участвовать в акции", - говорит А.Антонова.

Акция пройдет следующим образом: каждый участник получит от организаторов небольшой список с именами жертв репрессий и свечу, затем участники по очереди зачитают имена из своих списков и поставят свечи к памятнику.

"Мы просим воздержаться от любой политической символики и политических заявлений - это акция памяти, и она не должна стать местом раздора", - обращаются организаторы.

В общей сложности в 1941 - 1953 гг. от советской власти пострадало 131 600 жителей Литвы.

29 октября 2007 в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла первая акция «Возвращение имён». В этом году акция пройдет в 48 городах мира, среди которых столицы США, Чехии, Польши, Латвии и в первый раз - в столице Литвы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Как в Сибири живут оставшиеся там литовцы (91)

"Цеппелины, холодный борщ, ведарай, колбасы, щавелевый...

Общество

Издательство Alma littera изымает из продажи все книги Ванагайте (50)

В ответ на высказывания писателя Руты Ванагайте...

Объявления о вакансиях: для кого актуальна весть о своевременной выплате зарплат (2)

Своевременная выплата зарплат, надбавки за...

"Возвращение имен": в Вильнюсе вспомнят расстрелянных литовцев, поляков, русских, украинцев (10)

29 октября, накануне Дня памяти жертв политических...

Прогноз: укороченная рабочая неделя в будущем - неизбежность (12)

В ближайшие 10 лет Еврокомиссия может взять на себя...

В ближайшие выходные Литва переходит на зимнее время

В воскресенье рано утром в Литве отменяют летнее время...

TOP новостей

Издательство Alma littera изымает из продажи все книги Ванагайте (50)

В ответ на высказывания писателя Руты Ванагайте...

Прогноз: укороченная рабочая неделя в будущем - неизбежность (12)

В ближайшие 10 лет Еврокомиссия может взять на себя...

А.Антонович с коллегой Китаб из архивов Вильнюсского университета А.Антонович

Kитаб и китабистика. Кто этот белорус, раскрывший загадки татарской письменности в Литве? (17)

Первые татары в Литву пришли около 700 лет назад, и, как...

Глава ДГБ Литвы: говоря об угрозах, нужно избегать истерии (52)

Директор Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...

"Возвращение имен": в Вильнюсе вспомнят расстрелянных литовцев, поляков, русских, украинцев (10)

29 октября, накануне Дня памяти жертв политических...