Возвращаются холода: местами ощущаемая температура составит -20

Во вторник в Литве будет облачно, в большинстве районов небольшой дождь. В западной части дожди будут более интенсивными. Температура воздуха составит 5–7 градусов тепла, на юге 8–10 градусов.
В среду северо-западный ветер принесет похолодание. И днем и ночью ожидаются осадки, в основном дождь, местами мокрый снег. Температура ночью 0–5, днем – 1–6 градусов выше нуля.
В четверг вернется зима, ожидается гололед. Ночь будет 2–6 градусов мороза, днем около 0.
В пятницу и субботу ожидается неприятный ветер. Будет холодно. Несмотря на то, что реальная температура не будет очень низкой, ночью ощущаемая температура будет 15–20 градусов мороза.
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