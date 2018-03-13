Возвращаются холода: местами ощущаемая температура составит -20

Несмотря на то, что во вторник ожидается по-весеннему теплая погода, во второй половине недели похолодает, а в выходные установится настоящая зима. Об этом LRT сказал синоптик Витаутас Сакалаускас.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во вторник в Литве будет облачно, в большинстве районов небольшой дождь. В западной части дожди будут более интенсивными. Температура воздуха составит 5–7 градусов тепла, на юге 8–10 градусов.

В среду северо-западный ветер принесет похолодание. И днем и ночью ожидаются осадки, в основном дождь, местами мокрый снег. Температура ночью 0–5, днем – 1–6 градусов выше нуля.

В четверг вернется зима, ожидается гололед. Ночь будет 2–6 градусов мороза, днем около 0.

В пятницу и субботу ожидается неприятный ветер. Будет холодно. Несмотря на то, что реальная температура не будет очень низкой, ночью ощущаемая температура будет 15–20 градусов мороза.

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