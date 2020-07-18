Возвращающимся из Хорватии литовцам обязательна двухнедельная изоляция

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии прибытие граждан из этой страны с понедельника запрещено, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция", - сообщается в пресс-релизе министерства.
Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.
Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.
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