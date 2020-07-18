aA
Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника будет обязательна двухнедельная изоляция, с целью преграждения распространения коронавируса, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Возвращающимся из Хорватии литовцам обязательна двухнедельная изоляция
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии прибытие граждан из этой страны с понедельника запрещено, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция", - сообщается в пресс-релизе министерства.

Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.

Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Минздрав Литвы: с пятницы прибывающие из третьих стран иностранцы обязаны самоизолироваться (27)

Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с...

Премьер-министр заговорил об изоляции и для граждан Литвы, приезжающих из третьих стран (9)

Правительство Литвы в четверг постановило, что лица,...

TOP новостей

Aleksandras Lukašenka

Эльфы против Лукашенко. Президентские выборы в Беларуси (46)

Доказать, что большинство белорусов хочет выбрать...

Бывший работник Hegelmann Transporte обвиняет компанию в ряде нарушений (52)

В редакцию портала Delfi обратился бывший работник...

Anykščiai Anykščiai Anykščiai

Поместье историй, парк лабиринтов, долина приключений: чем заняться в Аникщяй? (1)

Аникщяй – город, в котором хорошо путешествовать с...

"Третья сила" у власти: предварительные итоги (7)

В 2016 году в политической жизни Литвы произошло...

За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina