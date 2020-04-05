Возвращающиеся из Перу, Саудовской Аравии и Индии литовцы прилетят из Минска специальным рейсом

Специальный рейс из белорусской столицы, организованный Министерством иностранных дел Литвы, прибывает с гражданами Литвы из разных стран.
На нем прилетят 14 граждан, которым удалось покинуть посольство Литвы в Саудовской Аравии с помощью Объединенных Арабских Эмиратах.
Этим же рейсом возвращаются четыре человека, которые не имели возможности покинуть джунгли Перу в течение длительного времени. Они возвращаются в Европу репатриационным рейсом Германии.
"Мы рады, что трудная трехнедельная операция по репатриации граждан Литвы из Перу, которая началась 16 марта с закрытием сухопутных границ и аэропортов Перу, наконец-то завершена", - сказал BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Раса Якилайтене.
Эта поездка была организована консульством Литвы в Сан-Паулу.
Три гражданина из Южной Индии и один из Непала возвращаются тем же рейсом.
В Литве воздушное пространство для пассажирских рейсов было закрыто в полночь с пятницы на субботу, чтобы остановить распространение коронавируса. Полеты могут быть организованы только с разрешения министров иностранных дел, транспорта и связи.
Все приезжающие из-за границы проходят тест на коронавирус и должны быть изолированы в течение двух недель.
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