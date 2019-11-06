Правящие зарегистрировали новую версию налога на автомобили в Литве. Предлагают применять его только в отношении автомобилей, которые впервые регистрируют в Литве.
Naudoti automobiliai / Autoplius.lt nuotr.
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"Крестьяне" Валюс Ажуолас и Агне Ширинскене в среду зарегистрировали закон о налоге на регистрацию моторных транспортных средств. В законе предлагают облагать налогом автомобили, которые в первый раз регистрируют в Литве.

Подготовленный правительством проект, который отклонил парламент Литвы, предполагал облагать налогом автомобили всякий раз при смене владельца.

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DELFI писал, что лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис в конце октября упоминал о новой версии налога на автомобиль.

В новой версии есть и таблица налогов. Сумма будет зависеть от выбросов CO2. Предлагаемые налоги – намного ниже: например, максимальный налог на автомобиль с дизельным двигателем - 760 евро (ранее предлагалось 1400 евро).

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