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В четверг на большей части территории Литвы погоду обусловит зона высокого давления, только у моря еще будет ощущаться влияние вчерашнего циклона. Днем ожидается переменная облачность, больше всего солнца будет на юге и на востоке страны.
Vasara Palangoje
Vasara Palangoje
© DELFI

В западных районах страны будет более облачная погода, а после обеда местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Температура воздуха составит 17–19 градусов тепла на западе и 20–22 на юге страны.

В пятницу погода почти не изменится. Как ночью, так и днем на западе будет облачно, местами пройдут дожди.

В центральных и восточных районах облачность будет небольшой, осадков не ожидается, однако утром местами прогнозируют туман. Ночью будет 9–14, на взморье 16 градусов тепла, днем 18–23 градусов выше нуля.

В ночь на субботу изменений будет немного. Днем над Литвой медленно пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет обильные осадки. На востоке дожди пойдут только вечером, местами лишь в начале ночи. Днем на западе будет 18–20, на востоке до 21–23 градусов тепла.

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