Возвращается летнее тепло – температура поднимется до 28 градусов

Во вторник днем переменная облачность, вероятность дождя невелика. Температура днем 20-25°C. Во вторник в Вильнюсе будет облачно с прояснениями, облака рассеются во второй половине дня. Осадков не ожидается. Ночью будет 10–12°C, а днем 22–24°C. В Алитусе воздух прогреется до 25ºC. В Шяуляй, Кедайняй, Мариямполе, Мажейкяй, будет 24ºC. Согласно новейшим данным, в Паневежисе, Йонаве и Тельшяй будет 23ºC, в Утене 22ºC, в Клайпеде - 21ºC.
В среду ночью будет сухо и тепло. Вечером и утром местами возможен туман. Станет еще теплее - 11–16°C, днем воздух прогреется до 22–27°C.
В четверг без особых изменений. Будет сухо и тепло. Температура ночью 10–15°C, на взморье 17°C, днем 22–27°C.
В пятницу, по данным синоптиков, будет по-летнему тепло. Будет душно и жарко. На западе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 12–17°C, днем 23–28°C.
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