Возвращается летнее тепло, однако по-прежнему будут идти дожди

Сначала облачность увеличится на юго-западе. Днем облачная погода ожидается в большинстве районов. Позднее всего облака затянут небо на северо-востоке страны. Во второй половине дня на западе пойдут кратковременные дожди. Тепло будет в Каунасе, Алитусе и Вильнюсе, где воздух прогреется до 22–24 градусов. Прохладнее всего будет на северо-западе страны – там воздух прогреется до 20–21 градуса.

В воскресенье ночью местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Будет тепло, температура не опустится ниже 13–18 градусов. Днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди с грозами. На западе страны вероятность дождя невелика. Воздух прогреется до 22–27 градусов.

В понедельник ночью без осадков. Местами ожидается туман. Ночью будет 12–17 градусов. Днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Будет по-летнему тепло - 23–28 градусов тепла.