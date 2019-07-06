В минувшие выходные на Facebook появилась жалоба основателей центра культуры Platforma, находящегося в столичном вокзальном районе. Они сообщали, что пятничное мероприятие было брутально остановлено. "Его брутально остановили люди, непонимающие принципов плюралистической демократии. Строя, в рамках которого мы должны искать согласия, а не диктатуры большинства", – сказали основатели центра.

Они рассказали, что о проведении мероприятия договорились месяц назад. Должен был выступить исполнитель Жигимантас Месиюс-Кудирка, а также Reyna Deyna из Берлина.

Однако мероприятие завершилось не так, как предполагалось. "Несмотря на то, что мероприятия в вагоне Triukšmo проходят на протяжении месяца и никому не мешают, этой ночью все было иначе, – рассказали организаторы. – С первого дня работы Platformа появился очень принципиальный и конфликтный сосед, который не идет ни на какие компромиссы. В первый день мы дали ему наши контакты – попросили звонить, если он почувствует дискомфорт, мы решим проблему".

По словам организаторов, они проводили встречу с соседями. Пригласили их на встречу по интернету, развесили приглашения в подъездах, но тот сосед, который жалуется на шум, на встречу не пришел.

"Когда проходило 8-е мероприятие этот сосед стал ставить палки в колеса. Вместе с полицейскими он прошел через охрану, незаконно перелез через забор и ворвался на частную территорию, где проходило мероприятие. Мы не против литовской полиции. В последнее время полицейские, которые приезжали были приятными и вежливыми – мы это очень ценим. Однако на этот раз тон стражей порядка был оскорбительным", - заметили организаторы.

По словам основателей Platformа, даже после того как приглушили звук, поведение полицейских не изменилось. "Несмотря на это, мы согласились сбавить звук, полицейские чувствовали себя как дома. Стояли у входа, говорили проходящим, что вечеринка закончилась. Когда сосед стал жаловаться, что ему музыка мешает, а полиция бездействует, полицейские стали угрожать. Они велели выключить звук, грозили вызвать спецотряд, конфисковать оборудование, а организаторов грозились взять под арест, как это было неделю назад на Peronas.

Полицейские предлагали договориться с соседом на языке финансов, тот оживился и заявил, что открыт для предложений. Мы решили не участвовать в акции рэкета, вызванной полицейскими. Мы спросили у стражей порядка, как будем решать конфликт, потребовали провести нормальное расследование с замером децибелов в квартире соседа. Полицейские отказались и снова упомянули спецотряд. Они стали угрожать проверкой на наркотики, заверили, что они убеждены - найдут у наших клиентов "и белый и зеленый порошок".

Тут приехал второй экипаж полиции, а за ним и микроавтобус со спецотрядом. Еще несколько полицейских перелезли через забор", – рассказывали основатели центра, заметив, что мероприятие пришлось остановить, несмотря на то, что выступили не все исполнители.

"Хорошо, что у нас есть видео, и свидетельства очевидцев, опираясь на них мы будем требовать провести служебную проверку. В данном случае есть способы борьбы - публичность и закон. Поэтому мы просим все неравнодушных к ночной жизни в Вильнюсе, поделиться этим постом и способствовать обузданию неадекватных действий стражей порядка", – писали основатели центра.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отреагировал на эту ситуацию в социальной сети Facebook. "Нам в этом районе нужна жизнь. Я уже просил главу полиции, чтобы серьезно рассмотрели происходящее, и чтобы полиция не садилась на крючок какого-нибудь недовольного дяди или конкурента", – писал Шимашюс.

И прибавил: "Этот город будет дышать свободно!"

Заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас сказал DELFI, что постарается помочь жителям и организаторам договориться между собой.

"В первую очередь надо понять, что время покоя в городе - после 22 ч. К сожалению, законы не гибкие, ясно сказано, после 22 ч., если есть люди, которые нарушают общественный порядок, то их могут призвать к ответственности", – сказал Бужинскас.

Он подчеркнул, что жаловаться должны несколько человек, а не один. Так сказано в законе.

Бужинскас сказал, что интересовался ситуацией Platformа, встречался и с полицией.

"Основной вопрос, как Platformа договорится с жителями. Это не первая жалоба, но мы знаем, чем они занимаются, о концертах, эти люди помогают оживить вокзальный район, создать настроение, но понятное дело, диалог с жителями должен быть. Мы не можем жить в условиях конфликта", – сказал представитель муниципалитета.

"Что должны сделать власти города - посадить заинтересованные стороны за стол переговоров, – заметил Бужинскас и прибавил, что ничего кардинального делать не хотят: ни закрывать Platformа, ни истязать жителей шумом. – Это новое место, поэтому и ситуация такая болезненная".

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала DELFI, что полиция выясняет обстоятельства вышеупомянутого вечера.

"Из-за шума в этом месте постоянно поступают жалобы жителей, в тот вечер в полицию звонили три раза. С учетом жалоб был составлен протокол об административном правонарушении, опросят патрульных, свидетелей, организаторов, будут решать вопрос назначения взыскания", – сказала Самороковская, заметив, что пока не установлено, что стражи порядка совершили противоправные действия. Это расследование проводит служба иммунитета.