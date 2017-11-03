Возобновлены поиски пропавшего байкера – на этот раз у Чертовой ямы

Через несколько дней после исчезновения Килкуса поиски велись у картодрома в Аукштадварисе, где живет подозреваемый Лауринас Балтрунас, Через несколько дней поиски были прекращены.
В тот раз представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сказал: "С учетом полученной в ходе расследования информации, не исключено, что активный поиск будет возобновлен, если это покажется целесообразным".
Можно лишь гадать, получила ли полиция новую информацию. Однако, по сведениям DELFI, 2 ноября снова проводили активные поисковые действия - 50 сотрудников Службы общественной безопасности прочесывали окрестности Чертовой ямы. Чертова яма (геологический памятник природы) находится в 4 км от Аукштадвариса, в лесу Калву.
Заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас не сказал, почему возобновили поиски. Он лишь подтвердил, что новых подозреваемых в деле нет.
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