Возобновлены поиски пропавшего байкера – на этот раз у Чертовой ямы

Через несколько дней после исчезновения Килкуса поиски велись у картодрома в Аукштадварисе, где живет подозреваемый Лауринас Балтрунас, Через несколько дней поиски были прекращены.

В тот раз представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сказал: "С учетом полученной в ходе расследования информации, не исключено, что активный поиск будет возобновлен, если это покажется целесообразным".

Можно лишь гадать, получила ли полиция новую информацию. Однако, по сведениям DELFI, 2 ноября снова проводили активные поисковые действия - 50 сотрудников Службы общественной безопасности прочесывали окрестности Чертовой ямы. Чертова яма (геологический памятник природы) находится в 4 км от Аукштадвариса, в лесу Калву.

Заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас не сказал, почему возобновили поиски. Он лишь подтвердил, что новых подозреваемых в деле нет.