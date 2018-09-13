По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, средняя зарплата в Литве увеличилась на чуть больше чем 8%. Это значит, что растут и возможности жителей. Поэтому сегодня один человек может выделить 175 евро в месяц на автомобиль, а семья из двух человек – 350 евро.

Иными словами, один человек может купить в лизинг автомобиль стоимостью 10 900 евро, а два - 21 800 евро.

Правда, тут жители Литвы отстают от латышей и эстонцев. К примеру, один гражданин Латвии может купить автомобиль за 11 100 евро, а семья из двух человек – 22 200 евро.

Еще больше отрыв от эстонцев - один эстонец может купить автомобиль за 16 400 евро, а семья из двух человек - за 32 800 евро. Правда, Повилаускас заметил, что нагнать эстонцев нам не удастся, поскольку там зарплаты гораздо выше.

Директор Департамента лизинга банка SEB Саулюс Мицкус сказал, что несмотря на улучшение возможностей, жители Литвы ими не интересуются.

"Скорее всего, это последствия полученного в кризис опыта, люди не покупают то, в чем нет острой необходимости, изменились потребительские привычки", – заметил он.

Покупая подержанное авто, жители Литвы склонны платить за него 3600 евро. Покупая новый автомобиль, жители Литвы тратят на это в среднем 21 500 евро. И несмотря на улучшение возможностей, жители Литвы все же чаще всего останавливают свой выбор на 11-15-летних автомобилях.

Правда, определенные перемены есть. В лизинг жители чаще всего покупают новые, а не подержанные авто. Эта тенденция появилась в прошлом году, а в этом закрепилась.