Выясняется, что в парламенте были сфальсифицированы официальные документы, и это произошло по инициативе спикера парламента Виктораса Пранцкетиса.

По закону за фальсификацию документов грозит уголовная ответственность, максимальное наказание - 6 лет лишения свободы. Предусмотрено и наказание для юридических лиц. Однако депутаты обладают неприкосновенностью.

DELFI выяснил, что принятое правлением парламента решение, которым отозвали не только запланированные мероприятия по случаю 11 марта, но и запрещены любые мероприятия в парламенте, фальсифицировано, поскольку было принято на заседании, которого на самом деле не было.

Был сфальсифицирован и протокол мнимого заседания. Оба документа заверены подписью самого спикера.

Выясняется, что в тот день должны были состояться два заседания правления: в 13.30 и в 17.00.

На первом присутствовали Пранцкетис, социал-демократ Юлюс Сабатаускас, социал-"трудовик" Гедиминас Киркилас, консерватор Ирена Дегутене и либерал Йонас Лесис,. Было решено обратиться "в Государственный центр чрезвычайных ситуаций", чтобы получить объяснения в связи с проведением мероприятий в парламенте.

На второе заседание приехали только сам Пранцкетис и Лесис, это подтвердил Лесис. В состав правления входят 8 человек.

"Председатель позвонил остальным, я слышал, как он звонил и читал текст. Звонил Дегутене и Юлиюсу и Гедиминасу. Читал текст решения. Того решения, которое мы приняли. Так нельзя сказать, что они не знали, что в тексте, знали, им по телефону зачитали", - сказал DELFI Лесис.

На вопрос, достаточно ли, по его мнению, двоих человек на заседании, он ответил, что "процедуры все же были нарушены".

"Даже не знаю, может, в таком случае придется отозвать решение? И снова принять на заседании путем голосования? Плохо, что коллеги не приехали. Этот парламент даже в случае войны не смог бы собраться и объявить военное положение", - возмущался Лесис.

Все это стало известно после того, как DELFI попытался найти обязательные записи трансляции заседания правления в интернете. Выяснилось, что записей нет.

Потом выяснилось, что заседание даже не состоялось. Это DELFI подтвердили 4 из 8 членов правления. Еще трое признали, что не присутствовали на заседании. А двое из них внесены в протокол не только как участники, но и как спикеры.

Свое неучастие подтвердили Сабатаускас и Киркилас. А их фамилии были в протоколе. Указывалось, что они не только присутствовали, но и выступали.

"Какая-то ерунда. Я еще днем сказал Пранцкетису, что меня не будет, у меня запланировано мероприятие в Клайпеде. Спикер это знал", - сказал Сабатаускас.

Не участвовал в заседании и "крестьянин" Арвидас Некрошюс, который находился в Расейняй на встрече с избирателями. Не было и Римы Башкене с Иреной Шяулене, которые находились в командировке.

Несмотря на это, был составлен протокол и принято решение.

Внеочередное заседание было проведено, поскольку в Литве зафиксировали первый случай коронавируса, а в среду объявили чрезвычайную ситуацию. В любом случае, чтобы заседание состоялось, нужен кворум. О заседании на 13.30 ч. объявили в пятницу в 11.19 ч. Дневное заседание состоялось, есть видео. Согласно видео, консерватор Дегутене, медик по образованию, предложила отменить торжественное заседание парламента и мероприятия в сейме по случаю 11 марта.

Сабатаускас предложил сначала обратиться за комментарием к специалистам - центру по управлению чрезвычайными ситуациями. Предложение Сабатаускаса одобрили.

Дегутене подтвердила, что на втором заседании ее не было. Она сказала, что была в гостях, поэтому на вечернее заседание не пошла, а текст решения получила на эл. почту.

Еще одно эл. письмо члены правления получили в 16.19 ч. Им сообщили, что в 17.00 ч. состоится второе заседание правления.

Несмотря на то, что вечернее заседание реально не состоялось, советник отдела персонала Лаура Лукошявичюте составила протокол заседания Nr. SV – P - 265, в котором подделала данные о явке депутатов и их голосовании.

На вопрос, кто распорядился это сделать, Лукошявичюте ответила, что она не уполномочена общаться с журналистами.

Пресс-секретарь спикера Каролина Фроловене сказала DELFI, что второе заседание состоялось в кабинете у спикера. Со спикером журналистам связаться не удалось, поскольку он находится в командировке в США.

Выяснилось также, что ни одно ведомство не получило обращения парламента в связи с ситуацией. Так же и правление не получило никаких указаний и рекомендаций, руководствуясь которыми приняло решение отменить мероприятия. Это подтвердила представитель Минздрава Лина Бушинскайте.

Это означает, что принятое на несостоявшемся заседании решение было основано на несуществующем документе.