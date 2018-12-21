Эта акция протеста была начата 12 ноября, её участники выражали недовольство моделью штатной оплаты труда, введённой в сентябре, и требовали её пересмотра.
В конце месяца несколько десятков учителей пришли в Министерство образования и науки, где ночевали три недели.
После переговоров с врио министра образования и науки Рокасом Масюлисом была достигнута договоренность о том, что он подпишет приказ, по которому модель будет детально разъяснена и доработана.
Это и добивались профсоюзы, жаловавшиеся на то, что администрации школ предоставлено слишком много свободы в расчёте нагрузки и размера заработной платы учителей. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года.
Р. Масюлис говорит, что по окончании забастовки ученикам ещё придётся навёрстывать упущенное. Это может означать дополнительную оплату за дополнительные часы и участвовавшим в забастовке учителям.
Профсоюз работников системы образования Литвы обещает, что разница в зарплате забастовщикам будет выплачена из забастовочного фонда и членских профсоюзных взносов.
Навицкас выразил уверенность, что таким образом потеря заработной платы учителям будет возмещена в течение нескольких месяцев.
Однако забастовка остановлена, хотя профсоюз не смог договориться относительно просьб по дополнительному финансированию.
Среди прочего, было требование на одну пятую увеличить коэффициенты заработной платы учителей, сократить число учеников в классах.
По данным правительства, для выполнения этих требований потребуется около 300 млн евро, хотя профсоюз говорит, что эта цифра завышена.
Просьбы учителей об увеличении финансирования обсуждала недавно рабочая группа правительства по финансированию государственного сектора.
В ходе забастовки была снята с должности министр образования и науки Юргита Петраускене.
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