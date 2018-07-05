"Воздухоплаватели": история про полет, мечту, бизнес и спорт

Информационный проект inBaltic представляет серию фильмов, в которых рассказываются истории людей, реализовавших в Литве свои мечты и идеи.
Первый фильм повествует о воздухоплавателях, отце и сыне Романе и Лукаше Микелевичах из Неменчине (Вильнюсский район). Это история про полет, мечту, бизнес, спорт и, конечно же, дружбу.
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