Воздух прогреется до 28 градусов, прогнозируют грозу

В первой половине дня солнечно будет по всей Литве, но уже после обеда, над северо-восточными районами будут формироваться дождевые облака. Там пройдут дожди, местами с грозами. Ветер усилится местами до 15 м/с. Воздух прогреется до 23–28 градусов.

В пятницу ночью небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на юге страны. Ветер будет слабым. Ночь будет теплой, утром 13–18 градусов. Холоднее будет на северо-востоке, теплее – на юго-западе.

В пятницу днем небольшой дождь пройдет во многих районах страны, суше будет лишь на севера. Местами возможны грозы. Ветер во время грозы усилится. Температура воздуха будет как в четверг - 24–26 градусов, на востоке 23, а в центральной части - 28 градусов.