Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что "прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля". "Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - отметил гендиректор организации.
"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.
За время пандемии в мире зафиксировано почти 66 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн человек скончались. Около 45 млн выздоровели.
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