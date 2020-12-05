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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции, передает "Интерфакс". "Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19", - сказал Райан.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что "прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля". "Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - отметил гендиректор организации.

"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.

За время пандемии в мире зафиксировано почти 66 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн человек скончались. Около 45 млн выздоровели.

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