ВОЗ разъяснила, в каких случаях следует носить маску

Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ призывает всех к бережливому использованию.

ВОЗ выступает за рациональное применение медицинских масок, позволяющее избежать расходования ценных ресурсов, а также неправильного использования масок (см. Рекомендации по применению масок).

К числу наиболее эффективных мер защиты собственного здоровья и здоровья окружающих от COVID‑19 относится частое мытье рук, прикрывание носа и рта сгибом локтя или салфеткой при кашле, а также поддержание дистанции не менее 1 метра с людьми, которые кашляют или чихают. Более подробные сведения представлены в разделе об основных мерах предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.

В документе, подписанном министром здравоохранения Литвы, сказано, что жителям в общественных местах рекомендуют носить медицинские маски (если такой возможности нет – матерчатую маску, закрывающую нос и рот). Без маски можно находиться только в автомобиле.

В каких случаях следует носить маску:

- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.

- Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

- Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску

- Использовать маску следует только медицинским работникам, лицам, осуществляющим уход, и лицам с симптомами респираторного заболевания, такими как высокая температура и кашель.

- Перед тем как взять маску в руки, обработайте их спиртосодержащим средством или вымойте с мылом.

- Осмотрите маску, чтобы убедиться в отсутствии прорех и повреждений. На маске имеется металлическая вставка, возьмите маску вставкой вверх.

- Расположите маску внешней стороной от себя (ярко окрашенная сторона).

Наденьте маску на лицо. Изогните металлическую вставку или фиксирующий зажим по форме носа.

- Потяните за нижний край маски, чтобы она закрыла рот и подбородок.

- Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к лицу или одежде, так как использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами.

- Сразу после использования выбросьте маску в закрывающийся контейнер.

- После прикосновения к маске или ее выбрасывания следует произвести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом.