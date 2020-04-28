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В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус выявлен более чем у 3 млн человек, скончались свыше 210 тысяч. Выздоровели больше 920 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "в период перехода к "новой норме жизни" во время пандемии COVID-19 нужно прежде всего руководствоваться принципами общественного здравоохранения".
ВОЗ представила шесть условий смягчения карантина
© DELFI / Andrius Ufartas

Предпринимая какие-либо шаги по постепенному смягчению и снятию ограничений, необходимо соблюсти следующие условия:

- Имеющиеся фактические данные должны указывать на то, что распространение коронавирусной инфекции взято под контроль.

- Общественное здравоохранение и система здравоохранения, включая больницы, должны располагать необходимым потенциалом для выявления, изоляции, тестирования, отслеживания контактов и обеспечения карантина.

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- Должен быть сведен к минимуму риск возникновения вспышек среди особо уязвимых групп – в домах престарелых, психиатрических учреждениях и в местах скученного проживания людей.

- Должны быть предприняты все меры профилактики на рабочих местах, с физическим дистанцированием, возможностями для мытья рук и соблюдением респираторного этикета.
Должны быть обеспечены возможности для контроля риска завоза инфекции.

- Население должно иметь возможность высказывать свое мнение и активно участвовать в осуществлении переходных мер.

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