ВОЗ представила шесть условий смягчения карантина

Предпринимая какие-либо шаги по постепенному смягчению и снятию ограничений, необходимо соблюсти следующие условия:
- Имеющиеся фактические данные должны указывать на то, что распространение коронавирусной инфекции взято под контроль.
- Общественное здравоохранение и система здравоохранения, включая больницы, должны располагать необходимым потенциалом для выявления, изоляции, тестирования, отслеживания контактов и обеспечения карантина.
- Должен быть сведен к минимуму риск возникновения вспышек среди особо уязвимых групп – в домах престарелых, психиатрических учреждениях и в местах скученного проживания людей.
- Должны быть предприняты все меры профилактики на рабочих местах, с физическим дистанцированием, возможностями для мытья рук и соблюдением респираторного этикета.
Должны быть обеспечены возможности для контроля риска завоза инфекции.
- Население должно иметь возможность высказывать свое мнение и активно участвовать в осуществлении переходных мер.
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