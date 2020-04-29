ВОЗ опубликовала рекомендации по постепенному ослаблению ограничений в отношении COVID-19

Этап перехода от режима самоизоляции неизбежно будет сопряжен со сложностями и неопределенностью. Выработать некий универсальный подход не представляется возможным, поскольку разные страны будут сталкиваться с разными проблемами и обстоятельствами. Крайне важно, чтобы страны четко доносили эту информацию до общественности, так как от этого будет зависеть укрепление доверия со стороны людей и их готовность соблюдать ограничения, отражающие особенности той или иной ситуации.

Европейское региональное бюро ВОЗ выделило четыре основных компонента, которые следует учитывать при ослаблении масштабных ограничительных мер в области охраны общественного здоровья:

меры в области эпидемиологии и общественного здравоохранения;

наличие возможностей для внедрения двойной системы управления здравоохранением;

социальные и поведенческие аспекты;

социально-экономические последствия.

Страны Региона отличаются колоссальным многообразием, а пандемия COVID-19 делает ситуацию еще более сложной по причине различий, касающихся показателей распространения инфекции и возможностей систем здравоохранения, как внутри стран, так и между ними. Все эти факторы указывают на то, что при переходе от режима самоизоляции каждая страна будет сталкиваться с собственными проблемами и трудностями.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ, д-р Ганс Клюге, заявил: "Цель настоящего документа состоит в том, чтобы оказать странам необходимую поддержку и предоставить им ключевые рекомендации по постепенному ослаблению ограничений и переходу к «новой нормальности». Несмотря на всеобщее желание восстановить экономическую активность, важно очень четко донести до сознания людей, что этот процесс будет носить постепенный характер и сопровождаться жестким контролем и в случае роста числа заболевших ограничительные меры могут быть введены вновь".

Условия для постепенного ослабления мер физического дистанцирования

В руководстве ВОЗ содержатся шесть условий для перехода к ослаблению режима самоизоляции и ограничительных мер. Так, странам необходимо удостовериться, что:

имеются фактические данные, которые свидетельствуют о том, что передачу вируса COVID-19 удалось взять под контроль;

системы общественного здравоохранения и медицинских учреждений обладают достаточным потенциалом для выявления, изоляции, тестирования и лечения всех лиц, инфицированных COVID-19, а также для отслеживания и помещения в карантин всех, кто с ними контактировал;

минимизированы риски вспышки в учреждениях, отличающихся повышенным уровнем уязвимости, например домах престарелых, психиатрических лечебницах и местах повышенной плотности проживания людей;

на рабочих местах предусмотрены необходимые меры профилактики, включая физическое дистанцирование, санитарно-гигиеническое оснащение для мытья рук, респираторный этикет;

контролируются риски завоза инфекции;

у местных сообществ есть право голоса и необходимая информация, они заинтересованы в процессе перехода и принимают в нем участие.

Ситуация, вызванная пандемией COVID-19, весьма сложна, и разные страны находятся на разных этапах борьбы с ней. Ряд правительств уже начали ослаблять ограничительные меры, тогда как остальные предпочитать сохранять режим строгой самоизоляции.

Гибкий подход

По мере ослабления ограничений очень важно, чтобы страны осознавали, что меры физического дистанцирования могут потребоваться вновь для борьбы со вспышками заболевания. Этот гибкий подход называется двунаправленным.

В случае возникновения локальных вспышек необходимо не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, а для этого очень важна программа строгого эпиднадзора, позволяющая выявлять, изолировать, тестировать и лечить всех лиц, инфицированных COVID-19, а также отслеживать и помещать в карантин всех, кто с ними контактировал. После ослабления мер очень важно следить за числом случаев заражения на предмет того, чтобы репродуктивное число не превышало 1, а в идеале оставалось ниже. Это означает, что человек, у которого был подтвержден COVID-19, не сможет инфицировать более одного контакта, что позволит не допустить роста числа случаев заражения.

При появлении тенденции к росту числа новых случаев потребуется повторное введение мер физического дистанцирования для сдерживания вспышки. В результате процесс ослабления режима самоизоляции может подвергаться изменениям в краткосрочной перспективе.

Неравномерное ослабление ограничений

Ослабление ограничений в ряде стран также может быть вынужденно растянуто во времени. В силу особенностей COVID-19 оценить последствия коррекции режима ограничений возможно лишь по прошествии 10–14 дней. В результате ослабление будет происходить постепенно, и многие будут вынуждены вернуться к «новой нормальности», предполагающей повышенные стандарты гигиены рук, кашлевого этикета и дистанцирования.

Помимо этого, работники здравоохранения должны иметь возможность отдыхать и восстанавливать силы. По понятным причинам пандемия COVID-19 отражается на оказании стандартных услуг: все прочие проблемы в области здоровья, требующие активных мер со стороны системы здравоохранения, вытесняются на второй план. Так, например, в случае нарушения графика стандартной вакцинации детей следует оперативно принять меры для исправления ситуации, чтобы не допустить вспышек болезней, предотвращаемых с помощью вакцин.

Публикуя эти рекомендации, ВОЗ предлагает ряд ориентиров странам, которые планируют ослабить часть ограничений и при этом намерены сохранять бдительность и готовность принимать меры по реагированию на любые новые вспышки COVID-19.