ВОЗ изменила свою позицию: принимать ибупрофен при Covid-19 не запрещается

"Специалисты ВОЗ проконсультировались с врачами, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19, и пришли к выводу, что нет оснований считать, что нестероидные противовоспалительные препараты, в частности ибупрофен, усугубляют состояние заболевших. ВОЗ не рекомендует отказываться от использования ибупрофена", - говорится в сообщении на официальном аккаунте организации в Twitter.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?

A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF