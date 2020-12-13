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Новоиспеченных водителей, которые вот-вот сядут за руль, учат как можно чаще смотреть по сторонам и через боковые зеркала, и через плечо. Тем не менее, водители часто замечают "коллег", которые маневрируют на дороге даже не поворачивая головы, чтобы посмотреть, что происходит поблизости.
Вот почему водители должны смотреть по сторонам: через мгновение - двойная авария
© Stop kadras

Ситуация, зафиксированная на видеорегистратор, показывает, как может закончиться пренебрежительное отношение к тому, чтобы посмотреть по сторонам, до совершения маневра.

На видео видно, как водитель автомобиля, который едет правее по полосе движения, приближаясь к идущему впереди грузовику, решает повернуть налево.

К сожалению, там уже едет Volkswagen. Тем не менее, водитель первой машины все же выполняет маневр, выталкивая водителя Volkswagen с полосы, по которой он ехал.

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Правда, водитель в последний момент замечает, что пытается "наехать" на другого участника дорожного движения, поэтому внезапно останавливается и пытается вернуться в свою полосу движения. Однако этот маневр уже запоздалый.

Напуганный высокомерным маневром водитель Volkswagen тоже бросается влево, но слишком резко выполняет маневр и не справляется с управлением.

Он въезжает препятствие, отскакивает от него и останавливается посреди полосы движения. Кроме того, в машину врезается водитель, который ехал сзади и снимал всю ситуацию на видеорегистратор.

Удар был настолько сильным, что обе машины вылетели на середину дороги, а в Volkswagen сработали боковые подушки безопасности.

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