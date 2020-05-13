Восстановлено авиасообщение: в Литву прибудут около 160 человек

"Сегодня прибывает первый самолет со 160 пассажирами. Национальный центр общественного здравоохранения заверил, что будет в полной готовности и примет все пассажиров, всех проверит на коронавирус, а пассажиров обяжут 14 дней провести в самоизоляции", – сказал советник.
Он напомнил, что первой регулярные полеты возобновила авиакомпания Lufthansa.
"С сегодняшнего дня возобновлены регулярные рейсы в Вильнюсском аэропорту. Первыми будут летать самолеты (из Франкфурта в Вильнюс и назад) Lufthansа – три раза в неделю: понедельник, среда, пятница", – сказал Сурплис.
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