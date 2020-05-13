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После того как было возобновлено авиасообщение 13 мая в Вильнюсский аэропорт прилетит самолет со 160 пассажирами на борту, информировал представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис. Все прибывшие пройдут тестирование и должны будут 14 дней провести в самоизоляции.
Восстановлено авиасообщение: в Литву прибудут около 160 человек
© AFP/Scanpix

"Сегодня прибывает первый самолет со 160 пассажирами. Национальный центр общественного здравоохранения заверил, что будет в полной готовности и примет все пассажиров, всех проверит на коронавирус, а пассажиров обяжут 14 дней провести в самоизоляции", – сказал советник.

Он напомнил, что первой регулярные полеты возобновила авиакомпания Lufthansa.

"С сегодняшнего дня возобновлены регулярные рейсы в Вильнюсском аэропорту. Первыми будут летать самолеты (из Франкфурта в Вильнюс и назад) Lufthansа – три раза в неделю: понедельник, среда, пятница", – сказал Сурплис.

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