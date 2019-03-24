24 марта 1794 г. на Рыночной площади в Кракове был зачитан Акт восстания, которым Костюшко объявлялся Верховным и Единым начальником вооружённых сил и руководителем всего восстания.

Перед этим Костюшко воевал в Америке за независимость, а также проявил себя в битвах 1792 г. под Зеленцами и Дубенкой, где остановил корпус генерала Каховского.



Tadas Kosciuška © Organizatorių nuotr.



Согласно воззванию создавался Верховный народный совет, а 7 мая Костюшко издал Полонецкий универсал, дававший крестьянам личную свободу. Обращался Костюшко и к православному духовенству.

В первые недели повстанцы имели успехи, но позже Екатерина II заключила мир с Турцией, что позволило перебросить с южных границ империи корпус Александра Суворова.

Сначала была захвачена Вильна, потом пала Варшава. Кстати, Варшаву Суворов взял со второй попытки, вырезав в предместьи Прага 20 000 человек. Несколькими неделями ранее Костюшко попал в плен.

За успешное подавление восстания А.Суворов получил в награду в собственность из Берестейской экономии 13 279 крепостных крестьян.

Речь Посполитая была разделена окончательно.