24 марта 1794 г. на Рыночной площади в Кракове был зачитан Акт восстания, которым Костюшко объявлялся Верховным и Единым начальником вооружённых сил и руководителем всего восстания.
Перед этим Костюшко воевал в Америке за независимость, а также проявил себя в битвах 1792 г. под Зеленцами и Дубенкой, где остановил корпус генерала Каховского.
Согласно воззванию создавался Верховный народный совет, а 7 мая Костюшко издал Полонецкий универсал, дававший крестьянам личную свободу. Обращался Костюшко и к православному духовенству.
В первые недели повстанцы имели успехи, но позже Екатерина II заключила мир с Турцией, что позволило перебросить с южных границ империи корпус Александра Суворова.
Сначала была захвачена Вильна, потом пала Варшава. Кстати, Варшаву Суворов взял со второй попытки, вырезав в предместьи Прага 20 000 человек. Несколькими неделями ранее Костюшко попал в плен.
За успешное подавление восстания А.Суворов получил в награду в собственность из Берестейской экономии 13 279 крепостных крестьян.
Речь Посполитая была разделена окончательно.
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