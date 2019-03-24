Восстание под руководством Тадеуша Костюшко началось 225 лет назад, 24 марта 1794 г. Годом ранее произошёл Второй раздел Речи Посполитой. Поэтому вооружённое выступление было против российской оккупации и прусской интервенции, за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г. и за осуществление положений Четырёхлетнего сейма, пишет "Наша ніва".

24 марта 1794 г. на Рыночной площади в Кракове был зачитан Акт восстания, которым Костюшко объявлялся Верховным и Единым начальником вооружённых сил и руководителем всего восстания.

Перед этим Костюшко воевал в Америке за независимость, а также проявил себя в битвах 1792 г. под Зеленцами и Дубенкой, где остановил корпус генерала Каховского.

Tadas Kosciuška
Tadas Kosciuška
© Organizatorių nuotr.
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Согласно воззванию создавался Верховный народный совет, а 7 мая Костюшко издал Полонецкий универсал, дававший крестьянам личную свободу. Обращался Костюшко и к православному духовенству.

В первые недели повстанцы имели успехи, но позже Екатерина II заключила мир с Турцией, что позволило перебросить с южных границ империи корпус Александра Суворова.

Сначала была захвачена Вильна, потом пала Варшава. Кстати, Варшаву Суворов взял со второй попытки, вырезав в предместьи Прага 20 000 человек. Несколькими неделями ранее Костюшко попал в плен.

За успешное подавление восстания А.Суворов получил в награду в собственность из Берестейской экономии 13 279 крепостных крестьян.

Речь Посполитая была разделена окончательно.

"Наша Нiва"
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