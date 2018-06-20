Восемь движений и профсоюзы просят отложить принятие налоговой реформы. С таким предложением 20 июня они обратились к парламенту Литвы, прося отложить обсуждение предложенной правительством налоговой системы до осенней сессии.
© DELFI / Karolina Pansevič

В обращении сказано, что Минфин не подготовил никакой ясной оценки влияния реформы на госфинансы. 17 апреля на сайте Минфина был представлен консультационный документ "О способах снижения налогов и "теневой" экономики" - это единственное сообщение правительства о предполагаемых изменениях. Но и в нем много неясных и противоречивых заявлений, нет анализа, воздействия на финансы, недостаточно прозрачности.

Авторы обращения заметили, что налоговую реформу принимают в неоправданной спешке. Правительство не предоставило обществу возможности принять участие в обсуждении реформы. Обществу были даны лишь две недели на то, чтобы оно представило свою позицию, а этого мало (...)", - сказано в обращении.

В обращении отмечается, что у правительства нет поддержки в парламенте. Отношения между правящими и оппозицией неважные, а инициативы отдельных депутатов стали важнее позиции правительства. При таких обстоятельства неясно, какой будет окончательная версия реформы.

Обращение подписал Литовский союз учителей, Литовский профсоюз актеров, Литовский союз врачей, Союз ассоциаций гуманитарных и социальных наук, Литовский профсоюз Sandrauga, Литовский профсоюз "Солидарность", Литовский профсоюз работников системы образования, Литовская ассоциация социальных работников.

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