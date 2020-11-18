Восемь депутатов поселились в роскошной гостинице - в парламентской гостинице для них не нашлось места

Депутат Бронисловас Матялис будет жить в парламентской гостинице второй срок подряд, но домом для него эта квартира не стала.

"Скорее, место, куда приходишь поспать", – сказал он.

Под окнами депутатской гостиницы проходит одна из самых оживленных улиц столицы – Гележинё Вилко.

"Все окна моей квартиры выходят на стадион гимназии, поэтому шума нет", – сказал Матялис.

Депутаты, у которых в Вильнюсе нет жилья, живут в гостинице бесплатно. В этом году на жилье претендуют 44 депутата. Большая их часть - п 33 человека - переизбранные депутаты, поэтому они останутся в своих квартирах. Один из них – Аурелиюс Верига.

"Нужна кровать, нужна кухня для того, чтобы готовить, и ванная, все там есть", – сказал Верига.

Другой "крестьянин" Кястутис Мажейка сказал, что живут в этой гостинице депутаты, как студенты в общежитии.

"Во время учебы я жил в общежитии, вот картина примерно та же. И быт похож на студенческий, а не на гостиничный", – заметил он.

На место в гостинице претендуют и 8 новоизбранных депутатов. Но месяц им придется жить в другом месте.

Пресс-секретарь парламента Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала, что в квартирах надо перекрасить стены.

Пока этим депутатам сняли жилье в роскошной 4-звездочной гостинице в центре Вильнюса.

В числе временных жителей гостиницы социал-демократ Оринта Лейпуте, которая сказала, что чувствует себя там, как в гостинице.

"Дома лучше всего", – заметила она.

Лейпуте уже жила в парламентской гостинице, поэтому знает, что ее там ждет.

"Когда я там жила до этого, в квартире были старые окна. Думаю, лучше показать, как там все выглядит", – сказала Лейпуте.

Парламентская канцелярия отметила, что за сутки за каждого депутата платит гостинице Hilton 20 евро.

Но не все новички поселились в гостинице, например, бывший вице-мэр Шяуляй Домас Гришкявичюс ездит домой, в Шяуляй.

"Пока мне жилье не предоставили. Есть возможность переночевать в гостинице. Пока не оставался, езжу", – сказла он.

Либералы предлагают отказаться от гостиницы – продать ее, а депутатам компенсировать расходы на аренду жилья.

"Я считаю, что решение этого вопроса назрело. Это общее решение коалиции", – сказала спикер Виктория Чмилите-Нильсен.

Либералы надеются выручить от продажи гостиницы больше 10 миллионов евро. На эти деньги можно арендовать депутатам жилье.

Однако ВРИО премьер-министра Саулюс Сквернялис говорит, что все подсчеты показывают, что отказ от гостиницы будет убыточным для бюджета.

"Если надо платить компенсацию за жилье, расходы будут намного выше, чем содержание гостиницы", – сказал он.

Будущий премьер Ингрида Шимоните не согласна с такой позицией – она предлагает обсудить возможность продажи гостиницы.

Содержание парламентской гостиницы в год стоит 120 000 евро.

Однако Шимоните напоминает, что там постоянно делают ремонт, вот и в этом году выделено больше 200 000 евро на ремонт 16 квартир.

"Насколько мне известно, там есть квартиры, нуждающиеся в капитальном ремонте. Поэтому анализ расходов выглядит иначе", – сказала будущий премьер.

По словам правящих, по крайней мере в течение ближайшего года от гостиницы не откажутся, будут считать, какие варианты самые экономически выгодные.