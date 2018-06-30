С сильным характером, высококлассная, перспективная. Короче говоря – очень хорошая команда. Так гости проходящего в России чемпионата по футболу охарактеризовали литовскую сборную. Несмотря на то, что в чемпионате она не участвует, на некоторых приехавших издалека болельщиков она произвела впечатление.

DELFI решил проверить, насколько болельщики в Москве следят за событиями чемпионата. Задача этого теста – литовская сборная.

Большая часть болельщиков, как только речь заходила о сборной Литвы, начинала улыбаться, мотать головой и пожимать плечами – список участников чемпионата им хорошо известен.

Но были и такие собеседники, которым вопрос об участии литовской сборной в чемпионате абсурдным не показался.

С другой стороны, некоторые гости из Южной Америки поразили своими знаниями: они рассказывали о литовском баскетболе, шоколаде и даже Крестовой горе, куда группа бразильцев ездила молиться за победу своих соотечественников на чемпионате.

Самые веселые ответы болельщиков на этот вопрос – в видеосюжете из Москвы.

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