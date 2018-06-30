DELFI решил проверить, насколько болельщики в Москве следят за событиями чемпионата. Задача этого теста – литовская сборная.
Большая часть болельщиков, как только речь заходила о сборной Литвы, начинала улыбаться, мотать головой и пожимать плечами – список участников чемпионата им хорошо известен.
Но были и такие собеседники, которым вопрос об участии литовской сборной в чемпионате абсурдным не показался.
С другой стороны, некоторые гости из Южной Америки поразили своими знаниями: они рассказывали о литовском баскетболе, шоколаде и даже Крестовой горе, куда группа бразильцев ездила молиться за победу своих соотечественников на чемпионате.
Самые веселые ответы болельщиков на этот вопрос – в видеосюжете из Москвы.
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