DELFI решил проверить, насколько болельщики в Москве следят за событиями чемпионата. Задача этого теста – литовская сборная.

Большая часть болельщиков, как только речь заходила о сборной Литвы, начинала улыбаться, мотать головой и пожимать плечами – список участников чемпионата им хорошо известен.

Но были и такие собеседники, которым вопрос об участии литовской сборной в чемпионате абсурдным не показался.

С другой стороны, некоторые гости из Южной Америки поразили своими знаниями: они рассказывали о литовском баскетболе, шоколаде и даже Крестовой горе, куда группа бразильцев ездила молиться за победу своих соотечественников на чемпионате.

Самые веселые ответы болельщиков на этот вопрос – в видеосюжете из Москвы.