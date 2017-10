Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в начале года после встречи с министром культуры Лианой Руоките-Йонссон обещал, что мэрия весной примет решение, передать ли скульптуры Литовскому художественному музею или объявить открытый конкурс на их показ, но до сих пор никакое решение принято не было. "Скульптуры находятся на площадке компании Grindа, их судьба пока не обсуждается. В настоящее время у мэрии, у города есть более важные вопросы и дела, чем "крестьяне" или "Ученая молодежь", – сказал BNS советник мэра Александрас Зубряковас. Советник министра культуры Виктор Бахметьев сказал BNS, что официально в письменной форме мэрию ни о чем не просили, но в силе предложение министра о передаче скульптур Литовскому художественному музею, который временно передал бы их в Грутский парк, где оборудована самая большая экспозиция искусства времен социалистического реализма в Литве. Мэрия с разрешения Департамента культурного наследия демонтировала скульптуры в июле 2015 года из-за их аварийного состояния, но назад возвращать не планировала. На месте скульптур появились клумбы. Однако в октябре мэрия возобновила дискуссию о том, чем можно было бы заменить скульптуры. Глава специальной комиссии Марюс Скарупскас сказал, что в этом году политики должны объявить конкурс на идею – результаты покажут, что появится на месте советских скульптур. "Видно, через две-три недели дадим администрации поручение готовить условия конкурса (...). В этом году должны объявить конкурс идей – думаю, так и будет", – сказал он. Пока в состав комиссии входят лишь политики, но планируют пригласить художников, архитекторов, историков. За три лучшие идеи будут выданы премии. Скарупскас уверяет, что комиссия вопрос советских скульптур не решает. Проект нынешнего Зеленого моста подготовил Ленинградский проектный институт "Проектстальконструкция". Мост построили инженерные войска. В 1952 году мост украсили четырьмя скульптурными композициями "На страже мира", "Промышленность и строительство", "Сельское хозяйство" и "Ученая молодежь".











