Вопрос отмены карантина в Литве – два разных сценария: или сейчас, или через два года

О возможности отмены карантина во вторник говорил и министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Он сказал, что сейчас консультируются с юристами.

"Решение очень простое. Мы сейчас анализируем, до 1 июня у нас две недели, выясняем предложения специалистов. Это не политические решения, а решения, принятые на оснований выводов экспертов", – сказал во вторник премьер.

Однако 20 мая, когда правительство решило не рассматривать вопрос смягчения карантина, Сквернялис уже говорил иное. По его словам, возможно, карантин будет длиться и летом.

Правда, до сих пор неясно, какие критерии покажут, что можно отказаться от карантина и без него обеспечить безопасность жителей.

Мнение специалистов по этому вопросу пока очень отличается. Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас считает, что за более чем два месяца карантина люди многому научились, количество новых заболеваний сильно не меняется, поэтому карантин не имеет большого значения.

С тем, что во время карантина много сделано, согласен и доктор медицинских наук профессор Витаутас Усонис. Однако, по его словам, у Литвы, как и у других стран, нет иного выбора, как только продлить карантин, поскольку вакцины нет.

Карантин в Литве действует с 16 марта. На вопрос, есть ли какие-то эпидемиологические критерии, по которым можно оценить, можно ли отозвать карантин, Чаплинскас предложил вспомнить, что было в начале.

"Я бы предложил начать с начала, когда я говорил, для чего нужен карантин, почему его ввели китайцы и почему мы должны готовиться к Covid-19. Я говорил, что китайцы дали нам время, итальянцы поторопили и сказали, все – времени нет. Время было необходимо на подготовку. Что это значит? Речь изначально шла о том, чтобы не было резкого скачка инфекции, к которому медицина не была готова.

Это значило, что медицине надо было перегруппировать свои силы и усилить контроль над инфекцией, чтобы вирус не распространялся в медучреждениях. И конечно, как можно скорее привести в порядок диагностику, ведь в основе борьбы с Covid-19 лежит о как можно более быстрая постановка диагноза, выявление заболевших лиц, быстрое выявление и изоляция бессимптомных больных. Желательно, чтобы это было сделано в течение суток, пока они не успели никого заразить.

И конечно, объяснить обществу, что это за болезнь, и что надо предпринимать, чтобы ее избежать. Одно дело, если уже почувствовал симптомы, сиди дома, обращайся к врачу, соблюдай дистанцию, пользуйся масками, соблюдай гигиену и т.д.", – напомнил собеседник.

Он акцентировал, что именно по этой причине – для контроля ситуации в рамках системы здравоохранения и был объявлен карантин.

"Далее будет решаться вопрос, готова ли страна к возвращению к нормальной жизни. Особенно это касается системы здравоохранения, ведь и другие болезни никуда не пропали", – сказал Чаплинскас.

По его словам, помнить начало карантина важно еще и потому, чтобы было ясно, каких перемен добивались, чтобы оценить, когда же от этого режима можно отказаться.

"Я так себе представляю, что сейчас многие забыли и думают, что карантин будет длиться, пока не победим Covid-19. Это абсурд. Мы уже сейчас видим, что коллапса в системе здравоохранения нет. К сожалению, у нас по-прежнему фиксируются случаи заболевания в системе здравоохранения и в коллективах. Это понятно, ведь люди заражаются именно во время близкого и длительного контакта. Так и должно быть с точки зрения биологии, и эти запугивания, что вот, пойдешь в магазин и заболеешь, или что надо дезинфицировать улицы, вызывает немало вопросов.

Если в магазины ты будешь в маске и будешь соблюдать гигиену рук, то даже если ты пройдешь мимо больного, вероятность заражения будет очень небольшой. Только теоретической. Логично, что мы должны ориентироваться на коллективы, на просвещение людей. И чем скорее будет поставлен диагноз, чем скорее человек изолируется и не будет распространять инфекцию, тем лучше", – сказал собеседник.

По его словам, все признаки говорят о том, что борьбу с коронавирусом можно успешно продолжать и после отмены карантина – как учреждения здравоохранения, так и люди урок выучили.

"Готовы мы к этому или нет? Думаю, готовы. Все данные показывают, наше поведение показывает, как люди реагируют, как себя ведут. Я имею в виду массу. Естественно, будут единицы, которые не поймут и будут злиться", – сказал профессор.

Он также обратил внимание на то, что и тут есть объективные эпидемиологические критерии, на основе которых принимаются решения. Для этого надо сравнивать последние данные о заражениях за 1-2 недели.

"Установленное за день количество больных не должно быть больше 3% общего количества. Однако есть одно "но". Надо проводить масштабные исследования и там, где это необходимо – контакты и т.д. Я сразу сказал, это исследование популяции, когда раздают купоны и приглашают приходить тестироваться желающих – инфекцию не покажет. Так и было. Сколько проверили? Несколько тысяч, а нашли одного? Если будем проверять всех, у кого есть симптомы, но это должны быть контактировавшие люди, то не должно быть положительных ответов больше 3%. Вообще, по последним данным в Литве, кажется, мы отвечаем этим критериям", – сказал Чаплинскас.

На вопрос, означает ли это, что Литва готова к отмене карантина, он ответил: "По моему личному мнению, да. Карантин не может быть целью. Если для кого-то карантин уже стал целью, это очень плохо. Еще раз повторю, карантин – это временная мера, чтобы все мы переключили скорость. Я не говорю, что на более высокую, но чтобы жили иначе".

С тем, что за время карантина многое сделано для обуздания инфекции, согласился и профессор Усонис.

"Помните, с каким оптимизмом мы говорили, что ко всем чрезвычайным ситуациям готовы? А что случилось? Что наши медучреждения готовы. А что было? Вспомните, как в марте люди реагировали на карантин – все махнули рукой, маски не надевали. Мы научились, все это сделали. Можно многое перечислять: медучреждения реформировали свою работу, компании общественного спектра изменили свою работу, чтобы мы могли повысить уровень безопасности. Быть может, в ресторане будет меньше столиков, но он будет работать безопасно. Общественные мероприятия – может и будут, но люди из группы риска будут смотреть их по телевизору. Мы должны осознать это и принять", – сказал врач.

Однако, он считает, что говорить об отзыве карантина еще рано.

"Полностью карантин отзовут только тогда, когда будут эффективные средства для контроля над коронавирусом. Это вакцина. Эпидемиологи посчитали, что иммунитет в обществе должен составить 60-70%, чтобы Covid-19 не распространялся. Давайте посчитаем, если сейчас в Литве переболели около 1500, то помножим на 10, сколько может быть бессимптомных носителей, которым не поставлен диагноз, пусть это будет 15 000 из 2,5 млн. жителей. Это очень небольшой процент, у многих иммунитета нет", – сказал Усонис.

Он напомнил, что иммунитет может сформироваться только двумя способами. Первый – после болезни, когда за определенное время переболеет большая часть популяции. По словам Усониса, так было 200 лет назад, когда не было вакцин.

"Или надо сформировать иммунитет иным способом – через прививки. Конечно, это более действенный и быстрый способ, но вакцины пока нет. Наиболее реальный срок ее появления - через два года. Если это произойдет, мы сможем управлять болезнью с помощью биологических мер, тогда не будет нужды в карантине", – заметил собеседник.

На вопрос, значит ли это, что карантин может длиться целых два года, он ответил: "А как иначе? Эпидемиологическая классика - святая троица: источник инфекции, пути распространения, вакцина.

В Литве есть источник заражения, каждый день фиксируют несколько новых случаев в разных географических местах, в разных коллективах. Значит, вирус циркулирует. Он циркулирует во всей Европе, во всем мире, поэтому как мы, так и другие страны говорят о привозных источниках. Вирус есть – вакцины нет. Остается среднее звено – пути распространения. Что мы можем делать, чтобы их ограничить? И тут все то, что мы делаем сейчас – маски, антисептик, ограничение контактов, карантинные меры. Конечно, это нехорошо, это неудобно, это вызывает у нас дискомфорт, но есть ли у нас выбор?"