

Председатель комиссии по увековечиванию памяти известных людей, исторических дат, событий и предоставлению названий улицам Витаутас Чяпас в интервью DELFI сказал, что он не уверен в том, что нужно менять надписи.

"Город не освободили, а захватили. В Мемеле тогда осталось лишь семь человек. Но спокойствия ради, чтобы не поднимать шум (среди русскоязычных), эти надписи лучше не трогать.

Здесь собираются пожилые люди, для них это суть всей жизни. Лучше не воевать с умершими, давайте оставим их в покое. На этом мемориале и есть-то лишь одно слово "освободили", больше там нечего убирать. Из всех бывших руководителей города я, наверное, чаще других сталкивался с этими русскоязычными, поэтому скажу, что менять там что-либо бессмысленно.

Проблема не в надписи, а в нашем сознании. Может нам самим надо избавляться от советчины, а не русских спасать? Они такие есть, их не изменишь", - сказала Чяпас, который был руководил городом в 1990–1995 гг.

28 января у этого памятника в Клайпеде собралась небольшая группа русскоязычных жителей города, которые провели митинг, посвященный освобождению Клайпеды от гитлеровских оккупантов.

В митинге принял участие посол РФ в Литве Александр Удальцов, который сказал, что мы должны помнить о погибших. В своей речи он не обошел стороной и литовских партизан, и даже говорил о возможных препятствиях для участников "Миссии Сибирь".

"На нас лежит большая ответственность, чтобы не интерпретировали последствия войны. Чтобы не было представлений, будто в этой войне победили не советские воины, а те, кто воевал на другой стороне, воевал в лесах неясно с кем. Точнее, ясно с кем – точно не с фашистскими оккупантами", - сказал Удальцов.

Он также сказал, что посольство России прилагает немало усилий для того, чтобы на территории Литвы были приведены и сохранены все могилы погибших советских воинов.

"Прямо скажу, это делать непросто. Не скажу, что мы сталкиваемся с большим сопротивлением, но возникают проблемы с получением разрешений на ремонт. В этом участвуют и некоторые государственные структуры, я имею в виду Департамент культурного наследия. Все чаще мы слышим предложения перенести памятники воинам из центра города на окраину, на места общих захоронений. К примеру, в Паланге. В поле зрения какого-то комитета, который призывает перенести памятник, оказался и этот памятник в Клайпеде. С каждым подобным случаем мы будем решительно бороться. Ведь у нас есть право за наши, за российские деньги приводить в порядок могилы. Мы постараемся подписать межгосударственное соглашение, связанное с приведением в порядок мест захоронений российских и советских военных и невинных жертв репрессий в Сибири. Надо сказать, что если здесь мы столкнемся с сопротивлением в деле увековечивания памяти советских воинов, мы пересмотрим пока доброжелательное отношение к тому, что делает литовская сторона в России. Будет жаль это делать, но у нас не останется иного выхода", - сказал Удальцов в Клайпеде.

В Клайпеде никто не призывает ни убирать, ни переносить памятники, но хотят объяснить посещающим эти места, что же произошло в 1945 году.

Доцент Клайпедского университета Сильва Поците сказала, что Клайпеду никто не освобождал: "Надпись о том, что в 1945 г. Клайпеда была освобождена – этот нонсенс, не соответствующий исторической правде".

Чяпас также не согласен с утверждение будто Клайпеда была освобождена: "Со мной беседовала журналистка одного издания и пыталась меня убедить, что город был освобожден. Я спросил у нее, от кого освободили? Посмотри на фотографии – люди вереницами бегут от этих освободителей. Ведь если бы это были освободители, надо было радоваться, а они - бегут. "Освободили", а потом убивали, кого не убили – увезли в Сибирь, детей, стариков, старух".

В 1939 году в Клайпедском крае было 152 800 жителей, а в начале 1945 г. осталось около 20 000 человек.

Однако Чяпас все же предлагает не портить мемориал, а дополнить представленную информацию.

"Мы сделаем такой электронный, не знаю, как это приспособление называется... Подойдешь к мемориалу и получишь точную информацию. Включаешь, и тебе рассказывают, что это такое, сколько воинов похоронено. Тем более, что погибших красноармейцев сначала похоронили в другом месте, здесь их перезахоронили позже. Другие историки говорят, что не всех перезахоронили, часть оставили на прежнем месте.

Мы предложили создать комиссию, которая оценила бы разные места во всем городе. Такие записи есть и в других местах, не только на старом кладбище", - сказал DELFI Чяпас.