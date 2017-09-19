Кроме того, все крупные работодатели должны утвердить систему оплаты труда, а в ней – кроме прочего, и порядок индексации зарплаты (повышения или снижения). DELFI интересовался, как осуществляют эти установки.

"Содра", которая получает данные о профессиях и зарплатах пока с осторожностью оценивает влияние этих установок кодекса.

Старший советник "Содры" Юлита Варанаускене информировала, что в июле было около 140 000 квалифицированных работников, доходы которых не превышали минимума (380 евро). Это на 20 000 меньше, чем в июне и на 60 000 меньше, чем в июле 2016 года.

Однако на 13 000 снизилось число людей, зарплата которых была выше 380 евро. Число получающих меньше минимума почти не изменилось. Почти не изменилось и число неквалифицированных работников, зарабатывающих меньше минимума.

Кстати, средние доходы в июле, по сравнению с июнем снизились на 13 евро, до 801 евро.

"Однако большое влияние на число работников и снижение доходов могли иметь и сезонные факторы, поэтому это снижение может быть кратковременным", – сказала Варанаускене.

Она обратила внимание на то, что в июле стало меньше руководителей, чья зарплата не превышала минимальную. К примеру, число таких руководителей компаний и организаций снизилось на 1600 (или на 12%). Подобным образом (на 1000) увеличилось число руководителей, получающих больше минимума.

"Вероятно, что большинство таких руководителей в июле не были уволены, им увеличили зарплаты. Подобные тенденции наблюдаются среди представителей рекламы и менеджмента, специалистов по закупкам, парикмахеров, косметологов и т.д., квалифицированных работников сельскохозяйственной сферы.

Однако мы пока не спешим с выводами, что это результат нового ТК, где сказано, что квалифицированные работники должны получать больше минимума, – 11 000 руководителей компаний, 7000 менеджеров, специалистов в сфере рекламы с зарплатой не выше минимума - это много.

В июле такие изменения могли быть связаны с тем, что руководители и специалисты были в отпуске или объемы работ в секторе сельского хозяйства или парикмахерских могли увеличиться в силу сезонных факторов. Значит, надо следить, как доходы будут меняться дальше", – сказала Варанаускене.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас также осторожно говорил о том, что повышение зарплаты могло быть связано с новым ТК.

"Видите ли, в законе эта установка, которой можно хвастаться сколько хочешь, реально конкретно не очерчена настолько, чтобы привела к росту зарплат.

Сказано, что минимум платят только за неквалифицированный труд. А насколько больше должна быть? на евро, на 100, на 50? Юридически это можно решить, прибавив 1 евро или 10 евроцентов – и уже будет не минимум, требования ТК удовлетворены", – сказал Черняускас.

По его словам, надо обратить внимание на то, что в любой компании, где есть больше 20 работников, должна быть охарактеризована система оплаты труда.

"Только тогда, когда в компаниях появятся эти расписанные системы, работникам станет понятнее, когда, на каких условиях зарплаты будут повышать.

За ту же работу должны платить ту же зарплату,а не так, как сейчас. Надо признать, что в некоторых компаниях и организациях зарплата зависит от родственных связей, политических взглядов и т.д. Именно два этих фактора помогут платить зарплату прозрачнее и знать, когда зарплата увеличится", – считает Черняускас.

Представитель компании "Вильнюсская группа бухгалтеров" Висита Раманаускене сомневалась, что многие компании будут повышать зарплаты только потому, что изменился ТК.

"Во-первых, в кодексе ясно не охарактеризовано, что такое неквалифицированный труд. Например, руководитель проекта – квалифицированный труд или нет. Какое образование для этого нужно? А если у человека нет этого конкретного образования, но он работает на этой должности? Или тот, кто рубит головы курам – он квалифицированный или нет? Если неделю работает и прекрасно справляется с задачей, значит уже квалифицированный", – сказала она.

"В кодексе также не сказано, насколько больше минимума надо платить. Вообще часть работодателей оценивает, квалифицированный ли у них работник. Другие вообще не интересуются ситуацией, или поднимают зарплату на 1-10 евро.

Представитель Соцмина Вита Балюкявичене напомнила, что существует специальный классификатор профессий, по которому можно уточнить, является ли та или иная профессия квалифицированной.

Она представила следующие данные "Содры": в июле минимум получали 47 200 человек. Из них: 15 300 - неквалифицированные работники и 31 900 - квалифицированные.

"Вероятно, что лишь часть работников, получающих минимум, неквалифицированные. Поэтому мы считаем, что минимум платят и квалифицированным, значит, это можно считать нарушением ТК.

Работники, которые получают минимум за квалифицированный труд могут обращаться в Государственную инспекцию по труду", – сказала она и заметила, что пока таких обращений не было.

На вопрос, как успехи с регламентацией оплаты труда в компаниях, она ответила, что это делают через коллективные трудовые договоры. Если их нет, то в компаниях, где есть от 20 работников должна быть установлена такая система.

Балюкявичене заметила, что пока не был зарегистрирован ни один коллективный договор.