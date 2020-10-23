Согласно планам, осенняя акция состоится в 69 городах и других населенных пунктах Литвы, в ней примут участие более 300 неправительственных организаций.
"Из-за пандемии мы не смогли провести акцию весной, во время которой всегда собирали около 240 т продуктов питания. Поэтому эта осенняя акция очень важна – благодаря ей организации, опекающие детские дневные центры, благотворительные столовые, инвалидов, пенсионеров, многодетные семьи, получат возможность собрать необходимые продукты, для передачи их малоимущим", – сказал глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.
По словам главы организации, там, где выявлены очаги коронавируса, акция не будет проходить.
По словам Гурявичюса, с Национальным центром общественного здравоохранение согласовали все меры предосторожности, сократили число волонтеров, их обеспечили масками и перчатками.
В прошлом году за время весенней и осенней акций всего было пожертвовано 490 тонн продуктов.
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