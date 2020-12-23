Волонтеры и самоуправления Литвы призывают в среду почтить память жертв COVID-19

"Сегодня мы призываем жителей Литвы символически с 19 до 20 часов потушить праздничные украшения, огни рождественских елок и почтить память жертв COVID-19", – написал в социальной сети "Фейсбук" центр Stiprus kartu.
"Это время остановиться и задуматься, выразить солидарность с теми, для кого эта пандемия стала периодом утрат и тяжких испытаний", – говорится в сообщении.
По утверждению организаторов, в среду вечером будут потушены огни рождественских елок и уличных украшений во всех городах страны.
Одновременно инициаторы надеются, что также поступят и торговые центры, магазины, общественные учреждения, организации, компании, все жители страны.
По данным среды, совокупное количество заразившихся коронавирусом в Литве превысило 120 тыс., до сих продолжают болеть более 62,4 тыс. человек.
От COVID-19 в стране скончались 1143 человек, еще 572 зараженных скончались по другим причинам.
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