При встрече с добровольно оказывающими эмоциональную помощь по телефону женщинами, трудно поверить, что они слышат столько боли. В их глазах – покой, а сами говорят, что нередко их поливают грязью, но это их не обижает. Некоторым собеседникам просто надо на кого-то излить злость, чтобы почувствовать себя лучше.

«Бывает, что звонят, издеваются, угрожают, кричат. Если и заговорят о проблеме, во время разговора сами женщины находят для себя советы, как изменить свою жизнь. Например, муж-деспот работает только несколько месяцев в году, денег почти не приносит. Женщина уверена, что без него не проживет, хотя в реальности и так живет без финансовой поддержки мужа.

Когда нахлынут сильные эмоции, когда побьет муж и издевается, женщины теряются, не знают, что делать, а когда выговариваются, эмоции утихают. Пока человек варится в своих интенсивных чувствах, он просто не знает, как поступить. Общаясь, мы отражаем то чувство, которое они испытывают, что скрывают от себя. Это помогает женщинам найти решение», - сказала волонтер.

Руководитель программы эмоциональной помощи Ольга Киреева сказала, что помощь анонимная, разговоры не записываются, волонтеры словно священники выслушивают и никогда не разглашают услышанное. Работницы тоже анонимные – никто не разглашает их фамилии, места работы. Поэтому может случиться и так, что, позвонив волонтерам, вы будете говорить со своей соседкой, но никогда об этом не узнаете.

Все волонтеры работают или учатся. У них обычная жизнь, и только их близкие знают, куда они иногда пропадают на несколько часов. Волонтеры не скрывают: когда люди узнают, чем они занимаются, часто не понимают и расспрашивают, сколько за это платят, а узнав, что за это не платят, спрашивают: «Зачем это тебе?» Хотя бывает и так, что, узнав, подруги просят о помощи.

Одна из волонтеров рассказала, что по телефону приходится помогать человеку узнать свои чувства. Обижаемые женщины считают, что должны терпеть, потому что так жили их родители – без уважения, с насилием. Это – не норма, от этого надо уходить. Откровенный разговор с незнакомкой, которая отвечает по телефону, часто бывает словно разговор с лучшей подругой, но остается тайной – все, что было сказано, остается только между собеседницами.

«Обратившиеся за помощью люди часто только потому и открывают душу, что звонки анонимные. Об их секретах не узнает больше никто», - сказала одна из собеседниц.

«Осмелься не терпеть», - такая надпись возле линии помощи женщинам стоит не случайно. Трудно поверить, что звонки не утихают ни ночью, ни днем. Женщины часто не решаются разговаривать даже с подругами, боятся, что кто-то узнает о насилии. Нередко женщины обвиняют себя, что муж ведет себя неуважительно, применяет насилие.

«Звонков все больше, люди ищут помощи, поддержки. Разговор длится около часа. Это разговор о проблеме: мы начинаем понимать, какие трудности у собеседницы, вместе ищем решение, но волонтеры не советуют конкретно, что надо изменить, они помогают самим женщинам найти ответ, - сказала О.Киреева. – Некоторые не решаются говорить о самой проблеме Тогда просто говорим о жизни и даже о погоде. Иногда женщинам просто нужна приятная собеседница».

Еще одна из волонтеров сказала, что тему самоубийств тоже не избегают. Иногда люди даже сами не чувствуют, что об этом говорят, иногда за фразой «не хочу так жить» скрывается намного больше боли и безнадежности. Волонтеры распознают такие сигналы. Этому они учатся несколько месяцев, пока наконец берут телефон и становятся ушами, которые слышат каждого. Сами волонтеры говорят, что часто люди ищут помощи, когда не видят выхода, как решать проблему, чувствуют себя как белка в колесе.

«В самом начале работы мне было очень трудно сказать человеку, что он говорит о суициде, хотя во время разговора он не раз намекал на это. Позже я научилась уже естественно сказать, что человек говорит о самоубийстве», - сказала женщина.

Волонтеры считают, что о самоубийстве не только нужно, но и необходимо говорить, что эта проблема никуда не исчезнет, если мы сделаем вид, что ее нет. Иногда человеку даже надо сказать, что он убивает себя, хот это непросто.

По словам волонтеров, хотя за работу не платят деньги, лучшее вознаграждение – знание, что ты помогаешь людям выбраться из трудной ситуации, приятно услышать слова благодарности, даже не прямые.

О.Киреева сказала, что работают женщины разного возраста, есть и студентки, и пожилые, но количество звонков растет, и нужны еще люди. Кроме этого, волонтеры говорят, что это внутреннее спокойствие приходит со знаниями и умением распознать чувства, которые иногда такие запутанные, что начинаешь злиться на себя, окружающих, весь мир, но это не помогает найти подходящее решение.