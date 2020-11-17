Для Навицкас разведение коз - дополнительный доход.

Мужчина рассказал, что утром, когда он пришел проведать стадо, буквально онемел – козы были напуганы, они запрыгнули на сложенные в саду доски.

"Козы были очень напуганы. В стаде были взрослые козы и один козленок. Я понял, что тут побывали волки. Они зарезали и унесли или съели на месте козу и зарезали и бросили в саду козленка", – рассказал Навицкас.

"За козленка с козой я заплатил по 40 евро. Обычно я их откармливаю и продаю. Сейчас с работой тяжело, вот и подрабатываю таким образом. Эти козы - источник проживания. Я лишился двух молодых коз, это очень большой ущерб для меня", – тяжело вздыхает мужчина.

Он связался с охотниками, которые сказали, что ему ущерб не возместят, поскольку козы не были зарегистрированы.

"Если бы козы были зарегистрированы, то я получил бы компенсацию. Я тут - фигу. Ничего не получу. Козленка скормлю собакам. Жаль, очень жаль, ну а что делать, такова жизнь. Надо жить дальше", – сказал Навицкас.

Глава Кедайняйского содружества охотников и рыбаков Лёнюс Станявичюс сказал, что уже ведется охота на волков. Охотник рад, что в этом году увеличили лимит на охоту за волками.

"В этом году разрешили застрелить 175 волков. В Кедайняйском районе уже двоих убили. Хочу подчеркнуть, что стараемся охотиться там, где волки наносят самый большой ущерб. Жители все чаще жалуются на волков, поэтому мы реагируем, надо управлять популяцией", – сказал Станявичюс.