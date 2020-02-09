На ферме Науяжяре несколько дней назад произошла бойня - стая волков, вошедших прямо через ворота, другие, забежавшие через дыру в заборе, убили всех ланей.
"Я пришел утром чтобы покормить и обнаружил, что три лежат. Затем на следующий день я отправился на пастбище, и еще две лежали", - сказал скотник Йонас.
Смелые хищники проскользнули во двор, как в собственные владения, и ходили прямо у дома, полного людей. Это Вилюс Карпавичюс, председатель Общества охотников Кайшядоряй, подтвердил на ферме журналистами LNK. Он шел по следам волков и сказал, что возле дома ходил не один волк.
"Взрослые волки, конечно. Совсем обнаглели", - сказал он.
Предполагается, что убийство пяти ланей могло нанести ущерб почти в 2000 евро. По словам экспертов, у волков больше нет еды.
"Если нет еды, каждое животное будет искать ее, что сейчас является большой проблемой, и охотники ничего не могут сделать", - сказал он.
Однако людей переживают не только за причиненный ущерб, но и за их жизнь. Жители села Микалаучишкес боятся идти во двор, отправлять своих детей в школу, потому что волки не выбирают, на кого нападать. В этой местности убивают не только ланей, но и собак. По крайней мере 10 местных жителей лишились своих псов.
Один местная жительница сообщила LNK, что днем она столкнулась с волком. Женщина пошла за дровами, и увидела светящиеся волчьи глаза, когда открыла дверь.
"Мне не нужно было ни дров, ни чего-либо", - сказала она. Другая жительница сказала, что действительно очень страшно.
"Поймите, хотела бы я к соседке вечером сходить. По дороге к ней я часто вижу кабанов, а если встречу волков, какая гарантия, что он не нападет?"- размышляла женщина.
Местный житель утверждал, что волков полно во всех дворах.
"Страшно, что происходит. Я сижу в лесу и слышу их вой, даже чувствую себя некомфортно. Сколько их сейчас", - сказал мужчина.
Министр окружающей среды Кястутис Мажейка говорит, что в этом году квота на охоту на волков исчерпана. И сезон охоты окончен.
Но у местных жителей есть один выход.
"Предусмотрена возможность, что, когда волки угрожают общественности, можно без сезонного разрешения или лимита охотиться на одного-другого индивида", - сказал К. Мажейка.
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