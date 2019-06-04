Волки совсем обнаглели – режут овец даже днем

"Утром мы ездили в Юзинтай, где волки зарезали трех овец, после обеда нападают на овец и днем. Обычных способов защиты не хватает. Не спасает ни электрический пастух, ни хлев", – сказала Ясюнене.

Она советует фермерам проявлять бдительность, использовать дополнительные меры защиты животных от волков.

"Будем обсуждать этот вопрос, когда будут конкретные решения, информируем. Может, фермерам пора задуматься о специальных собаках, которые, как говорят, защищают овец лучше, чем электрический пастух", – сказала Ясюнене.