Волки совсем обнаглели – режут овец даже днем

"Утром мы ездили в Юзинтай, где волки зарезали трех овец, после обеда нападают на овец и днем. Обычных способов защиты не хватает. Не спасает ни электрический пастух, ни хлев", – сказала Ясюнене.
Она советует фермерам проявлять бдительность, использовать дополнительные меры защиты животных от волков.
"Будем обсуждать этот вопрос, когда будут конкретные решения, информируем. Может, фермерам пора задуматься о специальных собаках, которые, как говорят, защищают овец лучше, чем электрический пастух", – сказала Ясюнене.
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