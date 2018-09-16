Ночью волки зарезали восемь овец.

Хозяин фермы Аудрюс Чинскис был удивлен тем, что волки подошли так близко к городу. Правда, за несколько дней до этого люди поговаривали о том, что неподалеку бродят серые разбойники.

Около двух часов ночи сосед фермера услышал лай собак. зарезанных овец обнаружил работник фермы. По словам Чинскиса, было видно, что волки пришли со стороны леса, где нет ограждения. Они перешли речку Юдра и напали на спящую отару.

Хозяин фермы - охотник. Он предположил, что это работа волчиц с волчатами. Матери учили молодняк охотиться.

О несчастье Чинскис сразу же информировал Тельшяйскую продовольственно-ветеринарную службу. "Я вызвал ветеринара, он зафиксировал происшествие, заполнил документы, овец увезли", – сказал фермер. Пока он еще только подсчитывает убытки. Пастбище находится в 1000 м от дома Чинскисов. После этого инцидента овцевод перегоняет отару ближе к дому. Охраняют овец и специально обученные собаки.

Представитель Тельшяйской продовольственно-ветеринарной службы Лаймонас Багдонас сказал, что в данное время волки учат молодняк охотиться, поэтому фермеры должны быть настороже. По статистике, волки забираются в хозяйства в Тельшяйском районе 3-4 раза в год.

Представитель Агентства охраны окружающей среды Дарюс Микелайтис сказал, что люди должны быть осторожнее и принимать меры безопасности: на ночь загонять скот в загоны, использовать электрического пастуха, дрессировать собак.

По словам Микелайтиса, сезон охоты на волков начнется 15 октября и будет длиться до 1 апреля. Всего за это время можно убить 60 волков.