В Акстиняй (Расейнский район) волки зарезали овец даже на глазах у людей. "Уже было светло. Волки носились по пастбищу и на глазах у людей резали овец. Они не обращали внимания ни на крики, ни на сигналы автомобиля", – рассказал изданию Naujas rytas охотник Эдмундас Моцкус.
Vilkas
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В минувшее воскресенье утром, в 6.30 ч. он с сыном Эгидиюсом ехал из леса и обратил внимание на овец, лежащих в странных позах – ногами кверху.

"Уже светало, и мы не сразу поняли, что происходит. А это были мертвые овцы", – сказал Моцкус.

Однако вскоре охотников ждало еще одно зрелище. Они перебрались через ограждение пастбища и увидели около 10 волков.

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"Они вошли в такое бешенство, что не обращали на нас никакого внимания. Они гонялись за овцами, резали их одну за другой. У нас было оружие, мы видели как уничтожают наше имущество, но были как безоружные – охота на волков разрешена только с 15 октября", – сказал Моцкус.

Хозяин отары Ярославас Бенявичюс сказал, что в минувшее воскресенье волки зарезали около 70 овец.

"Точно еще не знаю. На пастбище картина ужасная – кровь и прочее..." – сказал фермер.

Одна овца в среднем стоит 150 евро. Овцы не были застрахованы, поскольку страховка стоит недешево.

В 2016 г. волки зарезали 40 овец Бенявичюса. Он удивлен тем, что волков не отпугивают мерцающие лампочки и звуковые сигналы.

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