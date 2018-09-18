В минувшее воскресенье утром, в 6.30 ч. он с сыном Эгидиюсом ехал из леса и обратил внимание на овец, лежащих в странных позах – ногами кверху.
"Уже светало, и мы не сразу поняли, что происходит. А это были мертвые овцы", – сказал Моцкус.
Однако вскоре охотников ждало еще одно зрелище. Они перебрались через ограждение пастбища и увидели около 10 волков.
"Они вошли в такое бешенство, что не обращали на нас никакого внимания. Они гонялись за овцами, резали их одну за другой. У нас было оружие, мы видели как уничтожают наше имущество, но были как безоружные – охота на волков разрешена только с 15 октября", – сказал Моцкус.
Хозяин отары Ярославас Бенявичюс сказал, что в минувшее воскресенье волки зарезали около 70 овец.
"Точно еще не знаю. На пастбище картина ужасная – кровь и прочее..." – сказал фермер.
Одна овца в среднем стоит 150 евро. Овцы не были застрахованы, поскольку страховка стоит недешево.
В 2016 г. волки зарезали 40 овец Бенявичюса. Он удивлен тем, что волков не отпугивают мерцающие лампочки и звуковые сигналы.
Как во время визита папы римского изменится движение транспорта в Вильнюсе
В выходные, 22–23 сентября, в столице можно будет стать...
Каунас готовится к визиту папы римского: где оставлять автомобили
Приближаются выходные, когда Литву посетит папа...
В крупных городах и на курортах назревают перемены: как будем ездить на работу и не только (5)
Предоставление возможности большей мобильности в...
Возвращается летнее тепло – температура поднимется до 28 градусов
В ближайшие дни ожидается значительное потепление....
Врачи хотят, чтобы жители платили за визиты (38)
В публичном пространстве появилась информация о том,...
TOP новостей
Врачи хотят, чтобы жители платили за визиты (38)
В публичном пространстве появилась информация о том,...
Сквернялис: минимальная зарплата с января может составить 430 евро (4)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что с...
В крупных городах и на курортах назревают перемены: как будем ездить на работу и не только (5)
Предоставление возможности большей мобильности в...
Возвращается летнее тепло – температура поднимется до 28 градусов
В ближайшие дни ожидается значительное потепление....
Как во время визита папы римского изменится движение транспорта в Вильнюсе
В выходные, 22–23 сентября, в столице можно будет стать...