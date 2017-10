Победу в Вильнюсе определил гол забитый на 27-й минуте матча Гарри Кейном (нападающим Tottenham Hotspur).

После окончания матча тренер Гарет Саутгейт похвалил лидера своей команды и назвал его выступление на протяжении всего отборочного цикла "фантастическим".

Однако британские СМИ таким оптимизмом не блещут. Несмотря на похвалу в адрес Кейна и другого игрока Tottenham Hotspur – Харри Уинкса (это дебютант сборной), общее впечатление от сборной у англичан мрачное.

"Если Кейн не забьет, кажется в этой команде больше никто не забьет. К счастью, что в команде есть хотя бы он", – иронично охарактеризовало сборную издание The Guardian.

По данным британских СМИ, игра сборной в Вильнюсе и вообще в отборочном туре позитивно перед ЧМ не настраивает.

В Вильнюс приехало около 1800 британских болельщиков. "За поездку в Вильнюс они заплатили немало средств, но увиденное было довольно мрачной картиной", – пишет портал Daily Mail.

Daily Mail после матча оценил и литовскую сборную. Лучше всего оценили Эдвинаса Гирдвайниса и Артураса Жулпу - и британцы дали по 7 баллов, самым низким баллом оценили Дарвидаса Шярнаса. Работу тренера сборной Эдгараса Янкаускаса Daily Mail оценил в 5,5 баллов.

Ничего нового не было в том, что британцы, которые привыкли к великолепным площадкам, заметили печальный вид вильнюсского стадиона.

Самый забавный комментарий появился в The Telegraph. Его обозреватель Адам Харрей в социальной сети разместил фотографию защищающейся сборной Англии, за воротами которой стояла белая палатка. "Сегодня в Вильнюсе создается история. Английская сборная впервые защищает небольшую свадебную палатку", – пошутил обозреватель.

History made in Vilnius tonight, with England defending a small wedding reception for the first time. pic.twitter.com/Wb98KoBuN6— Adam Hurrey (@FootballCliches) October 8, 2017