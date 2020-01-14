На прошлой неделе началась акция протеста, водители стали расставлять самодельные плакаты, предупреждающие о таких радарах. Полицейским такие действия не понравились.

Главный комиссариат полиции Клайпедского округа неделю назад сообщил, что полицейские будут пользоваться 4 мобильными радарами.

В течение нескольких дней зафиксировано больше 100 случаев превышения скорости. В час фиксировали по 14 нарушителей. Там, где допускается скорость 50 км/ч, некоторые ехали на скорости 100 км/ч.

Полиция информировала, что не будет ставить знаки перед такими радарами. Радары нового образца фиксируют нарушителей скорости в обоих направлениях и автоматически формируют протоколы, о штрафах водителей уведомят по электронной почте или по обычной почте.

Водители стали расставлять самодельные плакаты. Один из организаторов акции - Томас (настоящее имя редакции известно) (получил штраф в размере 15 евро за то, что оставил автомобиль с плакатом "50. Трехногий" ("трехногими" назвали мобильные радары) в неположенном месте.

Однако энтузиастов это не остановило, они решили использовать в качестве подставки велосипеды

"Полицейские на нас злятся. В выходные приехали несколько экипажей, думали, к чему придраться. Постояли, потом подъехали, взяли наши контакты, хотя мы считаем, что полицейские не имеют права собирать данные о людях, которые не сделали ничего противозаконного", – сказал Томас.

На платформе Patreon призывают жертвовать деньги, чтобы продолжить акцию. 49 человек до понедельника пожертвовали 176 долларов.

Глава ГКП Клайпедского округа Миндаугас Джермейка оценивает такую акцию отрицательно. Он напомнил, что цель акции - обеспечение безопасности на дорогах.

"Значит, эти люди поддерживают водителей, которые, образно говоря, ведут войну на дорогах и убивают людей. Группа ученых ясно сказала, что самая большая опасность на дорогах - не алкоголь, а высокая скорость.

Может, люди не слышали информацию о том, что такое делают во многих странах за границей. В Литве ситуация с превышением скорости нехорошая. Поэтому действия некоторых граждан вызывают сомнения. Хочешь спешить - плати за такую роскошь", – сказал Джермейка.

"Очень жаль, что началось такое противостояние. А если бы из-за такого превышения скорости погиб ребенок кого-то из участников движения сопротивления? Наверное, тогда спрашивали бы, где была полиция? Почему не контролировала скорость?

Создается впечатление, будто люди сплотились для того, чтобы было больше смертей на дорогах", – сказал глава ГКП.

Легальны ли такие акции? По словам Джермейки, в определенном смысле их можно оценивать как нелегальные. В Кауансе уже был случай, когда люди сознательно поставили перед радаром автомобиль.

"Такие радары знаками не отмечаются. Это мобильные радары. Они сертифицированы и утверждены Департаментом полиции.

Нарушения фиксируют не для того, чтобы получить больше денег, а чтобы изменить мышление водителей. Нужно соблюдать скорость, указанную в ПДД. Скажу гипотетически – если бы все соблюдали допустимую скорость, то количество ДТП сократилось бы на 90%", – уверяет Джермейка.

Ближайшим летом с помощью этих радаров будут контролировать и мотоциклистов, поскольку эти радары фиксируют также скорость удаляющегося транспортного средства.