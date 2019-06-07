Война с автомобилистами в Кедайняй продолжается: под подозрением пожилая женщина

Несколько недель назад издание Rinkos aikštė сообщало о том, как семья Станкявичюсов в Кедайняй в одном дворе несколько раз пробила колеса своего автомобиля. После публикации в редакцию обратились несколько человек, которые также пострадали, оставив автомобиль на ул. П.Лукшё, в Кедайняй. Все пострадавшие считают, что это дело рук одной жительницы многоквартирного дома номер 7. Якобы так женщина борется с автомобилистами у себя во дворе, пишет rinkosaikste.lt.
Pradurtos padangos. "Rinkos aikštė" nuotr.

"Нас тоже во дворе этого дома пыталась призвать к порядку одна женщина, Она заявила, что чужим нечего оставлять автомобиль в их дворе. Женщина даже вызвала полицию, пришлось выяснять этот вопрос. Насколько мы поняли, она борется с чужаками, приезжающими во двор. А ведь таких машин здесь много - родители привозят детей в детский сад Aviliukаs, им приходится оставлять там машину, пусть и ненадолго", – рассказала жительница города Романте.

Статьи по теме:
Война между соседями: поставишь не там автомобиль – жди неприятностей  (13)

Законны ли способы борьбы с автомобилистами, которые применяет эта женщина? Некоторое время назад женщина расставила самодельные знаки, запрещающие въезд во двор. С журналистами Rinkos aikštė эта женщина говорить не пожелала, только сказала, что будет вызывать полицию всякий раз, когда во дворе увидит чужую машину.

Пострадавшие и те, кого женщина предупреждала не ставить машину во дворе, понимают причину таких действий - места во дворе мало, иногда даже невозможно развернуться. Но ведь ездить надо - сюда приезжают и жители дома, и родители детей находящегося здесь детского сада. Ведь этот двор не принадлежит этой одной женщине.

Пожилая женщина уже применяла разные способы борьбы с автомобилистами. Она писала записки, сама подходила к ним и просила не ставить авто во дворе, устанавливала самодельные знаки. Однако люди не обращали на это никакого внимания. Потом один человек сообщил о проколотых покрышках. Житель Кедайняй Кястутис Станкявичюс поехал за ребенком в детский сад Aviliukas. А, вернувшись, заметил, что их покрышки торчит металлический предмет. В автосервисе ему сказали, что покрышки проткнули намеренно заточенной металлической проволокой.

После этого подозрение пало на женщину, которая борется с автомобилистами. Однако, как говорится - не пойманный не вор. Правда, если кто-то из пострадавших обратится в полицию, начнется расследование, то виновнику придется возместить нанесенный ущерб и заплатить штраф.

Общество

Скандал в Мажейкяй: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной

7 июня, в 9.00 ч., на запланированный опрос подростка в...

Ожелите после печального опыта: больше не буду сообщать в полицию о пьяном водителе

Общественный деятель Нийоле Ожелите в фейсбуке...

В Сантаришкской клинике от менингококковой инфекции скончалась 2-летняя девочка (1)

В Сантаришкской клинике 6 июня от менингококковой...

Война с автомобилистами в Кедайняй продолжается: под подозрением пожилая женщина

Несколько недель назад издание Rinkos aikštė сообщало о том,...

В День архивов откроют бывшие кабинеты сотрудников КГБ (89)

По случаю Международного дня архивов в Литве можно...

TOP новостей

Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий (5)

В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...

Владимир Милов: Смысл существования российской власти будет сводиться к выживанию и самообороне от людей Специально для DELFI (34)

В России выстроена автократическая феодальная...

Ожелите после печального опыта: больше не буду сообщать в полицию о пьяном водителе

Общественный деятель Нийоле Ожелите в фейсбуке...

В День архивов откроют бывшие кабинеты сотрудников КГБ (89)

По случаю Международного дня архивов в Литве можно...

Прокуратура Литвы: Гражулис поощрял взятки должностным лицам РФ Политик свою вину отрицает (1)

Прокуратура Литвы утверждает, что член Смешанной...