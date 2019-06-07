Война с автомобилистами в Кедайняй продолжается: под подозрением пожилая женщина

"Нас тоже во дворе этого дома пыталась призвать к порядку одна женщина, Она заявила, что чужим нечего оставлять автомобиль в их дворе. Женщина даже вызвала полицию, пришлось выяснять этот вопрос. Насколько мы поняли, она борется с чужаками, приезжающими во двор. А ведь таких машин здесь много - родители привозят детей в детский сад Aviliukаs, им приходится оставлять там машину, пусть и ненадолго", – рассказала жительница города Романте.
Законны ли способы борьбы с автомобилистами, которые применяет эта женщина? Некоторое время назад женщина расставила самодельные знаки, запрещающие въезд во двор. С журналистами Rinkos aikštė эта женщина говорить не пожелала, только сказала, что будет вызывать полицию всякий раз, когда во дворе увидит чужую машину.
Пострадавшие и те, кого женщина предупреждала не ставить машину во дворе, понимают причину таких действий - места во дворе мало, иногда даже невозможно развернуться. Но ведь ездить надо - сюда приезжают и жители дома, и родители детей находящегося здесь детского сада. Ведь этот двор не принадлежит этой одной женщине.
Пожилая женщина уже применяла разные способы борьбы с автомобилистами. Она писала записки, сама подходила к ним и просила не ставить авто во дворе, устанавливала самодельные знаки. Однако люди не обращали на это никакого внимания. Потом один человек сообщил о проколотых покрышках. Житель Кедайняй Кястутис Станкявичюс поехал за ребенком в детский сад Aviliukas. А, вернувшись, заметил, что их покрышки торчит металлический предмет. В автосервисе ему сказали, что покрышки проткнули намеренно заточенной металлической проволокой.
После этого подозрение пало на женщину, которая борется с автомобилистами. Однако, как говорится - не пойманный не вор. Правда, если кто-то из пострадавших обратится в полицию, начнется расследование, то виновнику придется возместить нанесенный ущерб и заплатить штраф.
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