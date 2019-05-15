В Кедайняй в последнее время все чаще страдают водители, оставившие автомобиль "не на своем месте". Некоторые находили под дворниками записки, в которых указано, что лучше так не поступать, пишет rinkosaikste.lt.
Pradurtos padangos. "Rinkos aikštė" nuotr.

После этого на некоторых автомобилях появились рисунки и иные повреждения. На прошлой неделе у одного автомобиля продырявили все покрышки.

Пострадавший от хулиганов не представляет, кто это мог сделать. Есть лишь одна версия – автомобиль стоял "не на своем месте".

Житель Кедайняй Кястутис Станкявичюс в среду поехал за ребенком в детский сад Aviliukas на ул. П.Лукшё.

Как всегда он оставил машину и пошел за ребенком. Вернувшись, он заметил, что в колесе торчит металлический предмет. Пришлось обращаться в автосервис.

"Когда мастер заклеивал одну покрышку, я увидел, что с другой - та же история. И в ней торчал острый металлический предмет.

Обе покрышки были испорчены.

Я думаю, это сделали намеренно. Мы осмотрели эти металлические шипы и заметили, что они подготовлены для использования в таких целях, их концы остро заточены. Значит, их разбросали около детского сада", – сказал Станкявичюс.

"Мастера в автосервисе мне сразу сказали, что видно я кому-то что-то сделал плохое, кому-то не понравился, поскольку колеса продырявили намеренно.

Но я знаю, что никому ничего плохого я не делал, не знаю, за что и кто мне мог бы мстить. Не понимаю.

Может, автомобиль не там поставил, я поставил его перед воротами у детского сада. Не знаю.

Странное происшествие, но ясно одно - это сделали намеренно, Жалко и неприятно", – сказал пострадавший.

Резина была довольно новая, стоила дорого. Я никому ничего плохого не сделал. Я не понимаю, кто со мной так поступил. Может, что-то прояснится.

Я надеюсь, что тайное станет явным, выяснится, чьи это шутки. Такое может случиться с каждым, но так выяснять отношения ни в коем случае нельзя. Нет слов", – сказал Станкявичюс.

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